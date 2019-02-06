Poroşenko'dan muhaliflerine 'suçlama': Rusya ile ilişkileri düzeltmeye çalışıyorsunuz

© AFP 2018 / PATRIK STOLLARZ Poroşenko: Rusya ile 'soğuk barış' yapmaya ihtiyacımız var

Ukrayna'daki devlet başkanı adaylarının çoğunun komşu devletle barış yapma yanılgısına düştüklerini belirten Poroşenko, "Burada, köşenin hemen arkasında olduğundan eminler. Gerekirse diz çökecekler, orada barış duruyor sanıyorlar. Ama sizi hayal kırıklığına uğratmam gerekiyor: Orada, köşede, özellikle de siz diz çökmüş haldeyken, Putin duruyor ve sizi bekliyor" ifadelerini kullandı.

Poroşenko, bir kez daha Rusya'yı ülkeyi ele geçirmek ve Kiev'i Rus boyunduruğuna döndürme çabası içinde olmakla suçladı.

Poroşenko daha önce de Ukraynalıları Rus lideriyle ‘korkutmuştu'. Seçim kampanyası döneminde ekranlara Rus ve Ukrayna devlet başkanlarının yan yana durduğu ve "Ya Poroşenko ya da Putin" diye yazan bir görsel getirilmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Acaba Vladimir Putin Ukrayna'daki devletbaşkanlığı seçimlerine katıldığından haberdar mı" diyerek şakayla karşılık vermişti.

© AFP 2018 / Genya Savilov Poroşenko, başkanlık seçimlerinde aday olduğunu açıkladı

Diğer yandan, Poroşenko, devlet başkanlığı adaylığını açıkladığı konuşmasında, Rusya ile ‘soğuk barış' yapılması gerektiğini söylemişti. Buna karşılık Kremlin, Moskova ile Kiev arasında bir savaş olmadığı ve Ukrayna'daki iç savaşa ülkedeki iktidarın yürüttüğü politikaların sebep olduğu karşılığını vermişti.

Ukrayna'da devlet başkanlığı seçim kampanyası 31 Aralık'ta başladı. Devlet başkanlığı için 13 aday yarışıyor.

Kamuoyu yoklamalarına göre, devlet başkanlığı yarışında Batkivşina Partisi lideri Yuliya Timoşenko son birkaç aydır önde görünüyor. Mevcut Devlet Başkanı Poroşenko'nun oy oranı yüzde 14 gibi görünüyor. Uzmanlar Poroşenko'nun ikinci tura kalma şansının olduğunu belirtiyor.