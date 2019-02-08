'Poroşenko, seçmenlere rüşvet dağıtmak için bütçeden 74 milyon dolar çaldı' iddiası

Ukrayna Devlet Başkanı adayı Anatoliy Gritsenko, ülkenin mevcut Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko’yu seçmenlere iki milyar Griven (yaklaşık 74 milyon dolar) rüşvet dağıtmakla suçladı.

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Poroşenko'nun talimatıyla paranın mevcut liderin ‘pozisyonunun iyileştirilmesi' için Ukrayna federal bütçesinden tahsis edildiğini belirten Gritsenko, "Poroşenko kendi parasını harcamaz. İnsanları tekrar satın almak ve ‘yalakta' oturmaya devam etmek için harcanan bu para bizim paramızdır" dedi.

Gritsenko'ya göre, Ukrayna Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Vitaliy Kovalçuk ile Verhovna Rada milletvekili Sergey Berezenko rüşveti dağıtmakla görevlendirildi.

Daha önce Ukrayna Ulusal Polisi, Devlet Başkanı adayı Yuliya Timoşenko'nun Pyoter Poroşenko ve ekibinin seçmenlere rüşvet dağıttığıyla ilgili yaptığı suç duyurusu üzerine ceza dava açmıştı.