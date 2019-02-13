Stoltenberg: INF konusunda Rusya'yla işbirliğini sürdüreceğiz

© Sputnik / Sergei Mamontov Putin: INF Anlaşması'nı askıya alıyoruz

Brüksel'de yapılan NATO toplantısı sonrası basın toplantısı düzenleyen Stoltenberg, İttifak'ın ABD'nin çekilme prosedürü başlattığı ve buna karşılık Rusya'nın da askıya aldığı INF konusunda Moskova yönetimiyle işbirliğini sürdürme niyetinde olduklarını belirtti.

'ETKİLİ DİZGİNLEME GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ'

Stoltenberg, INF'nin Avrupa'ya yeni füzeler konuşlandırılmadan yürürlükten kalkması halinde NATO'daki müttefik ülkelerin 'etkili dizginleme' gerçekleştireceğinin de altını çizdi.

'ASKERİ HARCAMALARI GSYİH'NİN YÜZDE 2'Sİ ÜZERİNE ÇIKARMAYACAĞIZ'

Bu arada Stoltenberg, ABD'nin INF'den çekilmesinin ardından NATO'nun askeri harcamalarının seviyesini GSYİH'nin yüzde 2'si üzerine çıkarmayı planlamadığını vurguladı.

PUTİN, ŞOYGU'YA TALİMAT VERMİŞTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin INF'den çekilme kararına yanıt olarak Moskova'nın da anlaşmayı askıya alacağını açıklamış ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu'ya yasaklı füzeler geliştirme çalışmalarına hemen başlama talimatı vermişti.

GORBAÇOV VE REAGAN 1987'DE İMZALAMIŞTI

8 Aralık 1987'de Washington'da SSCB lideri Mihail Gorbaçov ve dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan'ın imzaladığı anlaşma kapsamında SSCB ve ABD, 500-1000 kilometre ve 1000-5.500 kilometre menzilli füze ve fırlatıcılarını imha etmeyi, ayrıca ileride de bu tür füzeleri üretmemeyi, test etmemeyi ve konuşlandırmamayı taahhüt etmişti.

500 kilometre üzerindeki füzelerin imha edilmesini öngören anlaşma çerçevesinde 1991 ortalarına kadar 2692 füze imha edilmişti.