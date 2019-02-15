Eski NATO Askeri Komite Başkanı: ABD, INF'den çıkarak Avrupalı müttefiklerine ihanet etti

Bayerischer Rundfunk'a demeç veren Kujat, Washington'ın INF'den çıkma kararının Avrupa'daki müttefikleri önündeki yükümlülüklerinden vazgeçme anlamı taşıdığını belirtti.
ABD'nin Avrupalı müttefiklerine ihanet ettiğini vurgulayan Kujat, INF'nin yürürlükten kalkmasının son derece ağır sonuçları olacağının altını çizdi.
'RUSYA VE ABD'NİN ANLAŞMASINI UMUYORUZ'
Kujat, Rusya ve ABD arasında mutabakat sağlanması için 2001 yılında durdurulan karşılıklı denetim faaliyetlerinin yeniden başlatılması gerektiğini sözlerine ekledi.
PUTİN, ŞOYGU'YA TALİMAT VERMİŞTİ
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin INF'den çekilme kararına yanıt olarak Moskova'nın da anlaşmayı askıya alacağını açıklamış ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu'ya yasaklı füzeler geliştirme çalışmalarına hemen başlama talimatı vermişti.
GORBAÇOV VE REAGAN 1987'DE İMZALAMIŞTI
500 kilometre üzerindeki füzelerin imha edilmesini öngören anlaşma çerçevesinde 1991 ortalarına kadar 2692 füze imha edilmişti.
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