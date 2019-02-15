Eski NATO Askeri Komite Başkanı: ABD, INF'den çıkarak Avrupalı müttefiklerine ihanet etti

Eski NATO Askeri Komite Başkanı ve eski Almanya Genelkurmay Başkanı Harald Kujat, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilmesini sert bir dille eleştirdi.

Bayerischer Rundfunk'a demeç veren Kujat, Washington'ın INF'den çıkma kararının Avrupa'daki müttefikleri önündeki yükümlülüklerinden vazgeçme anlamı taşıdığını belirtti.

ABD'nin Avrupalı müttefiklerine ihanet ettiğini vurgulayan Kujat, INF'nin yürürlükten kalkmasının son derece ağır sonuçları olacağının altını çizdi.

'RUSYA VE ABD'NİN ANLAŞMASINI UMUYORUZ'

"INF yürürlükten kalktıktan sonra yaşanacak her şey, şu anda yaşananlardan daha kötü olacak" diye devam eden Kujat, Rusya ve ABD'nin anlaşmanın korunması konusunda mutabakata varmalarını umduğunu ifade etti.

Kujat, Rusya ve ABD arasında mutabakat sağlanması için 2001 yılında durdurulan karşılıklı denetim faaliyetlerinin yeniden başlatılması gerektiğini sözlerine ekledi.

PUTİN, ŞOYGU'YA TALİMAT VERMİŞTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin INF'den çekilme kararına yanıt olarak Moskova'nın da anlaşmayı askıya alacağını açıklamış ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu'ya yasaklı füzeler geliştirme çalışmalarına hemen başlama talimatı vermişti.

GORBAÇOV VE REAGAN 1987'DE İMZALAMIŞTI

8 Aralık 1987'de Washington'da SSCB lideri Mihail Gorbaçov ve dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan'ın imzaladığı anlaşma kapsamında iki ülke, 500-1000 kilometre ve 1000-5500 kilometre menzilli füze ve fırlatıcılarını imha etmeyi, ayrıca ileride de bu tür füzeleri üretmemeyi, test etmemeyi ve konuşlandırmamayı taahhüt etmişti.

500 kilometre üzerindeki füzelerin imha edilmesini öngören anlaşma çerçevesinde 1991 ortalarına kadar 2692 füze imha edilmişti.