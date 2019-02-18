Ukrayna’da devlet başkan adayı, Hitler’in parti programını kendi programı sandı

Ukrayna televizyonundaki Hate Night Live programında düşündüren bir durum yaşandı. Sunucu Sergey, Adolf Hitler'in lideri olduğu Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi'nin programından bazı maddeleri, Kaplin'in partisinin programındanmış gibi okumaya başladı.
İHA / Şehriyar İmanbeyli
Devlet başkan adayı Kaplin de bu oyuna gelerek, maddelerin gerçekten kendi programından olduğunu sandığından onları savunmaya başladı ve eleştirel yaklaşım sergileyen sunucuyla tartıştı.
Sunucu, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Bu böyle 20 dakika sürdü. Sonunda dayanamadım ve ona, bu programın Kaplin değil Hitler'in yazdığını söyledim" diye yazdı.
Kandırıldığını anlayan Kaplin, programındaki bazı tezlerin Hitler'inkiyle "örtüşüyor olabileceğini" söyledi.
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