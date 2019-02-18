Ukrayna’da devlet başkan adayı, Hitler’in parti programını kendi programı sandı

Ukrayna’da devlet başkan adayı Sergey Kaplin, katıldığı bir televizyon programında sunucunun okuduğu Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi’nin programını kendi programı sanarak savundu.

İHA / Şehriyar İmanbeyli Canlı yayında Ukrayna başkan adayının yüzüne su fırlattı

Ukrayna televizyonundaki Hate Night Live programında düşündüren bir durum yaşandı. Sunucu Sergey, Adolf Hitler'in lideri olduğu Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi'nin programından bazı maddeleri, Kaplin'in partisinin programındanmış gibi okumaya başladı.

Devlet başkan adayı Kaplin de bu oyuna gelerek, maddelerin gerçekten kendi programından olduğunu sandığından onları savunmaya başladı ve eleştirel yaklaşım sergileyen sunucuyla tartıştı.

Sunucu, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Bu böyle 20 dakika sürdü. Sonunda dayanamadım ve ona, bu programın Kaplin değil Hitler'in yazdığını söyledim" diye yazdı.

Kandırıldığını anlayan Kaplin, programındaki bazı tezlerin Hitler'inkiyle "örtüşüyor olabileceğini" söyledi.