Papa çocuk tacizini önleme zirvesini açtı: Cemaat boş laf değil, somut çözüm istiyor

Papa, açılış konuşmasında, Katolik cemaatin din adamlarının işlediği suçların kınamayla geçiştirilmesinden çok daha fazlasını istediği, sorunu çözecek somut eylemler talep ettiğine dair piskoposları uyardı.
'GENÇLERİN FERYADINI DUYUN'
Kilise faaliyetlerinde çocuklara tacizde bulunan, tecavüz eden din adamlarıyle etkin biçimde uğraşmanın piskoposların kendi sorumluluğu olduğunu söyleyen Francis, piskoposlar konferanslarının ve tarikatların 190 liderine şöyle seslendi:
PAPA DA ÖRTBASA KARIŞTI
Çocuklara taciz skandalının ilkin İrlanda ve Avustralya'da patlak verişinin üzerinden 30 yıldan uzun, ABD'yi çalkalamasının üzerinden 20 yıl geçerken, hala Avrupa, Latin Amerika, Afrika ve Asya'daki piskopslar ve diğer Katolik yetkililer bölgelerindeki vakaları ya inkar ediyor ya da önemsiz göstermeye çalışıyor.
Ardından düzenlenen zirvede kilise liderlerinin ilkin çocuk tacizini önlemenin, önlenemediyse kurbanları dinlemelerinin ve suçları gerçekleşir gerçekleşmez soruşturmalarının önemini öğrenmeleri amaçlanıyor.
KURBANLAR DA ZİRVEYE GİTTİ
Kilisedeki tacizin pek çok kurbanı da Vatikan'a giderek zirveye yönelik örtbas döneminin geçtiği, hesap verebilirlik ve şeffaflık gerektiğine dair açıklamalar yaptı.
Mağdurlar ve yakınları, somut sonuç çıkabilmesi için Papa'nın dünya çapında her piskoposa bu konuda elindeki arşivleri polise teslim etmesi emrini vermesi gerektiği görüşünde.
Nitekim ABD'deki skandalın ortaya çıkmasını sağlamış Phil Saviano, Vatikan'ın tacizcilerin adlarını ve dosyalarını yayımlamasını talep etti.
SOMUT SONUÇ BEKLENMİYOR
Zirvenin organizasyon komitesine hitap eden Saviano, "Sessizlik yeminini bozun. Bunu din adamlarının kurbanlarına saygıdan ve o alçakların daha fazla çocuğa zarar vermesini önlemek için yapın" dedi.
Ama Vatikan zirveden mucize beklemiyor. Hatta zirve sonuç bildirisi bile beklenmiyor. Papa da beklentileri düşük tutma çabasında. Yine de zirve Katolik Kilisesi politikaları açısından dönüm noktası olarak sunuluyor.
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