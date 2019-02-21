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15:14 21 Şubat 2019
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    'Katolik kiliselerinde reşit olmamışların korunması' konusunda 'dünya çapında tüm piskoposlar konferanslarının başkanlarının biraraya geldiği' zirvenin açılışını Papa Francis yaptı.

    Papa çocuk tacizini önleme zirvesini açtı: Cemaat boş laf değil, somut çözüm istiyor

    © REUTERS / CTV-ACCESS ALL via REUTERS
    Dünya
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    Katolik Kilisesi'nde hem çocuklara cinsel tacizin hem bu vakaların kilise hiyerarşisi içinde üstlerinin örtülmesinin önlenmesi konusunda Vatikan'da dört günlük zirve başladı. Papa, piskoposları "Cemaat kınama değil, somut çözüm istiyor" diye uyardı.

    Vatikan'da Aziz Petrus Bazilikası'nın tepesindeki havari heykelleri
    © Fotoğraf : Twitter
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    'Katolik kiliselerinde reşit olmamışların korunması' konusunda 'dünya çapında tüm piskoposlar konferanslarının başkanlarının biraraya geldiği' zirvenin açılışını Papa Francis yaptı.

    Papa, açılış konuşmasında, Katolik cemaatin din adamlarının işlediği suçların kınamayla geçiştirilmesinden çok daha fazlasını istediği, sorunu çözecek somut eylemler talep ettiğine dair piskoposları uyardı.

    'GENÇLERİN FERYADINI DUYUN'

    Kilise faaliyetlerinde çocuklara tacizde bulunan, tecavüz eden din adamlarıyle etkin biçimde uğraşmanın piskoposların kendi sorumluluğu olduğunu söyleyen Francis, piskoposlar konferanslarının ve tarikatların 190 liderine şöyle seslendi:

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    İHA
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    "Adalet isteyen gençlerin feryadını duyun. Bu fırsatı kullanıp, şerri, anlama ve arınma için bir fırsata dönüştürün. Tanrının kutsal cemaati bizi izliyor ve basit, sıradan kınamalar yerine etkin ve somut önlemlerin devreye girmesini bekliyor."

    PAPA DA ÖRTBASA KARIŞTI

    Çocuklara taciz skandalının ilkin İrlanda ve Avustralya'da patlak verişinin üzerinden 30 yıldan uzun, ABD'yi çalkalamasının üzerinden 20 yıl geçerken, hala Avrupa, Latin Amerika, Afrika ve Asya'daki piskopslar ve diğer Katolik yetkililer bölgelerindeki vakaları ya inkar ediyor ya da önemsiz göstermeye çalışıyor.   

    Papa Francis
    © REUTERS / Dylan Martinez
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    İlk Latin Amerikalı ve ilk Cizvit Papa olan Francis, geçen yıl Şili'de bir cinsel taciz vakasının örtbas edilmesine adının karışmasının ardından hata yaptığını, yeni bir yol benimseyeceğini ve kilise liderliğini de bu yola sokacağını söylemişti.

    Ardından düzenlenen zirvede kilise liderlerinin ilkin çocuk tacizini önlemenin, önlenemediyse kurbanları dinlemelerinin ve suçları gerçekleşir gerçekleşmez soruşturmalarının önemini öğrenmeleri amaçlanıyor.

    KURBANLAR DA ZİRVEYE GİTTİ

    Kilisedeki tacizin pek çok kurbanı da Vatikan'a giderek zirveye yönelik örtbas döneminin geçtiği, hesap verebilirlik ve şeffaflık gerektiğine dair açıklamalar yaptı.

    Papa Franciscus
    © AA / Samuel Corum
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    'TACİZCİLERİN ADLARI VE DOSYALARI AÇIKLANSIN'

    Mağdurlar ve yakınları, somut sonuç çıkabilmesi için Papa'nın dünya çapında her piskoposa bu konuda elindeki arşivleri polise teslim etmesi emrini vermesi gerektiği görüşünde.

    Nitekim ABD'deki skandalın ortaya çıkmasını sağlamış Phil Saviano, Vatikan'ın tacizcilerin adlarını ve dosyalarını yayımlamasını talep etti.

    SOMUT SONUÇ BEKLENMİYOR

    Zirvenin organizasyon komitesine hitap eden Saviano, "Sessizlik yeminini bozun. Bunu din adamlarının kurbanlarına saygıdan ve o alçakların daha fazla çocuğa zarar vermesini önlemek için yapın" dedi.

    Ama Vatikan zirveden mucize beklemiyor. Hatta zirve sonuç bildirisi bile beklenmiyor. Papa da beklentileri düşük tutma çabasında. Yine de zirve Katolik Kilisesi politikaları açısından dönüm noktası olarak sunuluyor.

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