Poroşenko, ABD’nin Rusya’ya ‘sinyalini’ anlattı

Poroşenko, Odessa limanına demir atan USS Donald Cook savaş gemisinde ABD'nin Ukrayna Özel Temsilcisi Kurt Volker ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye ayrıca ABD'nin Ukrayna Büyükelçisi Marie Yovanovitch ve Ukrayna Savunma Bakanı Stepan Poltorak da katıldılar.

Poroşenko, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Amerikan heyetiyle görüşmenin, "Karadeniz'i sıkça ziyaret eden misafiri" Donald Cook destroyerinin güvertesinde gerçekleşmesinin sembolik olduğunu söyledi.

Poroşenko, "Bu ayrıca öncelikle Kırım'ın Ukrayna'ya ait olduğu yönünde Kremlin'e bir sinyal" diye yazdı.

ABD gemilerinin Ukrayna'ya ziyaretlerinin "bölgedeki seyrüsefer özgürlüğünü sağlayacağını" ifade eden Poroşenko, görüşme için "Ukrayna-Amerikan partnerliğinin ve tüm alanlardaki etkin işbirliğinin tezahürü" nitelendirmesinde bulundu.