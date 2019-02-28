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    Kadın haklarındaki gerilemeyle mücadele başlatan kadın liderlere göre sebep tek adamın yükselişi

    © AP Photo / Francisco Seco
    Dünya
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    Tek adamların yükselişinin kadın haklarına verdiği zararla mücadele edilmesi için 30'dan fazla kadın lider imza verdi. Eski Arjantin Dışişleri Bakanı Susana Malcorra, popülizmin maço tarzı tek adamların yükselişine yol açtığı Brezilya, Filipinler, İtalya ve bazı Doğu Avrupa ülkelerinde kadın haklarının geriye gittiğinin apaçık olduğunu söyledi.

    Recep Tayyip Erdoğan ile Vladimir Putin, Ankara, 3 Nisan 2018.
    © AP Photo / Burhan Ozbilici
    Time'dan Putin'li Erdoğan'lı kapak
    Aralarında eski ve görevdeki devlet ve hükümet başkanlarının da olduğu dünya çapında 30'dan fazla kadın lider, kadın haklarının aşındırıldığına dikkat çeken ve bu durumla mücadele etmeye çağıran bir açık mektup yayımladı.

    Kampanyayı başlatıp imza verenlerden olan eski Arjantin Dışişleri Bakanı Susana Malcorra, bazı ülkelerde güçlü tek adamların yükselişinin sorunun parçası olduğunu söyledi.

    Malcorra, popülizm yüzünden maço tarzı tek adamların yükselişe geçtiği Brezilya, Filipinler, İtalya ve bazı Doğu Avrupa ülkelerinde kadın haklarının geriye gittiğinin apaçık olduğunu belirtti.

    18 yaşındaki Suudi vatandaşı Rahaf Muhammed el Kunun, Kanada'ya iltica etmesinin ardından Toronto Havalimanı'na inmişken
    © REUTERS / Carlos Osorio/File Photo
    Rahaf, iltica ettiği Kanada'dan, Suudi kadınların özgürleşmesine esin kaynağı olmayı diledi
    Bazı ülkelerde kadın hakları talebinin herkese yardımcı olacak şekilde cinsiyet beklentilerini değiştirme fırsatı olarak değil de, erkeklere zarar veren bir şey olarak algılandığını aktaran eski bakan, "Kadınların saygı görmesinin müesses nizamı tehdit ettiğine dair bir algı var" dedi.

    Kampanya için Malcorra'ya destek olan kadınlar arasında eski Yeni Zelanda Başbakanı Helen Clark, eski UNESCO Başkanı, Bulgar siyasetçi Irina Bokova, BM'nin iklimle mücadele konusundaki eski yöneticisi Christiana Figueres, Etiyopya Devlet Başkanı Sahle-Work Zewde, eski İrlanda Cumhurbaşkanı Mary Robinson var.

    Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Devlet Başkan Yardımcısı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid el Maktum'un cinsiyet eşitliği ödüllerini layık gördüğü erkeklere tek tek elden verirken görüntülerini yayımladı.
    © Fotoğraf : Dubai Media Office @DXBMediaOffice
    Birleşik Arap Emirlikleri'nde cinsiyet eşitliği ödüllerinin tümünü erkekler kazandı
    Tam cinsiyet eşitliği ve tüm kesimlerden kadınların güçlendirilmesi çağrısı yapan ortak açık mektupta şöyle deniliyor:

    "On yıllardır kaydedilen önemli ilerlemelere rağmen, fırsatlar, özgürlükler ve hakların cinsiyete göre belirlenmemesi evrensel olarak uygulanan bir gerçeklik değil. Daha da endişe verici olan, bazı yerlerde temel kadın haklarının varolan iktidar yapılarına doğrudan ve istikrarsızlaştırıcı meydan okumalar olarak yorumlanması. Bu da büyük mücadelelerle kazanılmış kadın haklarının ve cinsiyet eşitliği ile kadının güçlendirilmesini desteklemek için üzerinde uzlaşılmış çerçevelerin geriye götürülmesi çabalarına yol açabiliyor."

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