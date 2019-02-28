Kadın haklarındaki gerilemeyle mücadele başlatan kadın liderlere göre sebep tek adamın yükselişi

Kampanyayı başlatıp imza verenlerden olan eski Arjantin Dışişleri Bakanı Susana Malcorra, bazı ülkelerde güçlü tek adamların yükselişinin sorunun parçası olduğunu söyledi.
Malcorra, popülizm yüzünden maço tarzı tek adamların yükselişe geçtiği Brezilya, Filipinler, İtalya ve bazı Doğu Avrupa ülkelerinde kadın haklarının geriye gittiğinin apaçık olduğunu belirtti.
More than 30 female world leaders including current and former heads of state have called for a fightback against the erosion of women’s rights, with one former minister singling out countries led by “a macho-type strongman” as part of the problem. https://t.co/fzbJ5kHR8H— Annika Ojala (@ojala_annika) 28 Şubat 2019
Kampanya için Malcorra'ya destek olan kadınlar arasında eski Yeni Zelanda Başbakanı Helen Clark, eski UNESCO Başkanı, Bulgar siyasetçi Irina Bokova, BM'nin iklimle mücadele konusundaki eski yöneticisi Christiana Figueres, Etiyopya Devlet Başkanı Sahle-Work Zewde, eski İrlanda Cumhurbaşkanı Mary Robinson var.
Dozens of #women who’ve worked in senior roles in international organisations have come together in #WomenandMultilateralism initiative. Multilateralism is important for promotion of #women’s rights. Self-styled “strongman” leaders threaten both. https://t.co/8PTttXUDkp— Helen Clark (@HelenClarkNZ) 28 Şubat 2019
"On yıllardır kaydedilen önemli ilerlemelere rağmen, fırsatlar, özgürlükler ve hakların cinsiyete göre belirlenmemesi evrensel olarak uygulanan bir gerçeklik değil. Daha da endişe verici olan, bazı yerlerde temel kadın haklarının varolan iktidar yapılarına doğrudan ve istikrarsızlaştırıcı meydan okumalar olarak yorumlanması. Bu da büyük mücadelelerle kazanılmış kadın haklarının ve cinsiyet eşitliği ile kadının güçlendirilmesini desteklemek için üzerinde uzlaşılmış çerçevelerin geriye götürülmesi çabalarına yol açabiliyor."
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