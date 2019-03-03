'Poroşenko, bazı NATO üyeleriyle Ukrayna'nın arasını bozdu'

© AFP 2018 / Genya Savilov Ukrayna'nın komedyen devlet başkanı adayı: Poroşenko, hapse girmemek için yeniden aday oluyor

Ukrayna'da yayın yapan 4. Kanal'a konuşan Biletskiy, Varşova Paktı'nın eski üye devletlerinde NATO standartlarına uymayan çok sayıda Sovyet yapımı "askeri hurda" bulunduğunu belirterek, "O ülkeler, Ukrayna ordusu onları kapıncaya kadar o silahlar yok fiyatına satıyorlardı. Ukrayna böyle bir fırsatı kaçırdı, çünkü fahiş fiyatlara satmaya başladılar" dedi.

Konuyla ilgili yürütülen soruşturmayı hatırlatan Biletskiy, Ukrayna ordusu için alınan silahlarda yolsuzluk yapıldığının ve bunun Poroşenko'ya yakın yetkililer tarafından yapıldığının tespit edildiğini kaydetti.

25 Şubat'ta gazeteciler, Ukrayna savunma şirketleri için alınan yedek parçalarda yolsuzluk yapıldığı haberlerini yayınladı. Yürütülen soruşturma sonuçlarına göre, 2016'dan bu yana bazı yetkililer, savunma şirketlerine askeri teçhizat yedek parçalarını yüzde 300 oranında daha pahalıya sattı.

Gazetecilere göre, 250 milyon griven (yaklaşık 9.3 milyon dolar) tutarındaki satış, Poroşenko'ya yakın bürokratlar tarafından 'gerçekleştirildi'.