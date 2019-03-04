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    Huawei's Executive Board Director Meng Wanzhou attends the VTB Capital Investment Forum Russia Calling! in Moscow

    Huawei yöneticisi Meng, tutuklandığı Kanada'ya karşı dava açtı

    © REUTERS / Alexander Bibik
    Dünya
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    Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin Mali İşler Direktörü (CFO) Meng Vancou, Kanada devletine dava açtı.

    Huawei's Executive Board Director Meng Wanzhou attends the VTB Capital Investment Forum Russia Calling! in Moscow
    © REUTERS / Alexander Bibik
    Çin: ABD'yi, Huawei CFO'su Meng için iade talebinde bulunmamaya çağırıyoruz
    Meng, geçen yıl aralık ayında Vancouver Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına alındığı, arandığı ve sorguya çekildiği sırada "anayasal haklarının ciddi şekilde ihlal edilmesi" iddiasıyla Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı (CBSA), Kanada Kraliyet Atlı Polisi (RCMP) ve Kanada Federal Hükümeti’nden davacı oldu.

    Vancouver Havalimanı'nda tutuklanması sırasında işlem yapan RCMP ve CBSA görevlileri ile bu kurumların bağlı olduğu Kanada Federal Hükümeti’nin, anayasal haklarını ihlal ettiğini ileri süren Meng’in avukatları, British Columbia Eyalet Yüksek Mahkemesi’ne verdikleri 13 sayfalık dilekçeyle hukuk mücadelesi başlattı.

    SUÇLAMALAR

    Huawei'nin kurucusu ve sahibi Ren Zhengfei'nin kızı Meng Wanzhou
    © AFP 2018 / Ng Han Guan
    Huawei'nin sahibinin kızı, 'İran yaptırımlarını delme' suçlamasıyla Kanada'da gözaltına alındı
    Dava dilekçesinde, CBSA memurlarının Meng'i havaalanında uzun süre yasa dışı sorgulamaya maruz bıraktığı belirtilerek, memurların federal hükümet tarafından istihdam edilmesinden dolayı Kanada'nın 'açıkça sorumlu' olduğuna dikkat çekildi. Dilekçede, Meng’in üç saat gözaltında tutulduğu, bir avukatla konuşmasına izin verilmediği, CBSA yetkililerinin yasal izin olmadan Meng’in iki adet kişisel telefonunu, tablet ve bilgisayarını alıp özel bir ofise götürdükleri, cihazların açıldığı, içeriklerin görüntülendiği, bagajlarının mahremiyet hakları ihlal edilerek arandığı kaydedildi.

    Meng Vancou’nun dava dilekçesinde, CBSA ve RCMP memurlarının, Kanada Haklar ve Özgürlükler Şartı'na aykırı bir şekilde delil elde etmek için önceden planlanmış bir çaba sergiledikleri yer aldı.

    ŞARTLI SALIVERİLMİŞTİ

    Huawei’nin sahibi Ren Zhengfei’nin kızı ve şirketin CFO'su Meng Vancou, 1 Aralık 2018 tarihinde Kanada’nın Vancouver Havalimanı’nda Meksika’ya uçmak üzere iken tutuklanmıştı. Üç gün süren duruşmanın ardından, Kanadalı hakim William Ehrcke, Meng’in 10 milyon Kanada doları kefaletle salıverilmesine hükmetmişti.

    Huawei'nin kurucusu ve sahibi Ren Zhengfei'nin kızı Meng Wanzhou
    © AFP 2018 / Ng Han Guan
    Huawei CFO’su Meng'in kefalet duruşması bugün
    Kanada Federal Adalet Bakanlığı da cuma günü yaptığı açıklamada, Meng Vancou'nun ABD’ye iade sürecini resmen başlatarak, British Columbia Eyalet Yüksek Mahkemesi’ne yetki vermişti. Mahkeme, Meng’in iade sürecine ilişkin hukuki takvimi, 6 Mart günü yapacağı oturumda belirleyecek.

    ÇİN DE 2 KANADALIYI TUTUKLAMIŞTI

    Meng’in tutuklanmasının ardından Çin, Kanadalı eski diplomat Michael Kovrig ile girişimci iş adamı Michael Spavor’u, Çin'in ulusal güvenliğini tehlikeye atan faaliyetlerde bulunduğu iddiasıyla tutuklamıştı. Çin ayrıca, uyuşturucu kaçakçılığı davasından, 2016 yılında 15 yıl hapis cezasına çarptırılan bir başka Kanada vatandaşı Robert Schellenberg'i de yeniden yargılayarak aynı günlerde idam cezasına çarptırmıştı.

    Kanada'daki hukuk çevreleri, siyasi boyutu olan iade davalarının, Kanada mahkemelerindeki hukuk sürecinin, geçmişteki örneklerinde olduğu gibi yıllarca sürdüğüne atıfta bulunarak Meng Vancou’nun davasında da uzun bir hukuk mücadelesine şahit olacakları yorumunu yapıyorlar.

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    Etiketler:
    Huawei, Meng Vancou, Çin, ABD, Kanada
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