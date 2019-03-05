Kayıt
12:58 05 Mart 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Hazine Kurulu Başkanı Jane Philpott

    Kanada'daki siyasi kriz kabineden ikinci istifayı getirdi

    © REUTERS / Patrick Doyle
    Dünya
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Kanada'da yargıya müdahale iddialarıyla başlayan siyasi krizde kabinedeki ikinci istifa Hazine Kurulu Başkanı Philpott'dan geldi. Başbakan Trudeau'nun en güvendiği bakanlarından biri olarak bilinen Philpott'un istifasıyla baskı daha da arttı.

    Kanada'da eski adalet bakanına SNC-Lavalin adlı inşaat şirketine yolsuzluk davası açılmaması için baskı yapıldığı iddiaları kabinede bir istifaya daha yol açtı. Hazine Kurulu Başkanı Jane Philpott, "Güvenimi kaybettim" diyerek görevinden ayrıldı.

    Justin Trudeau
    © AFP 2018 / Lars Hagberg
    Kanada Başbakanı Trudeau'ya istifa çağrısı: Yargıya müdahale etti
    Kriz, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun, ülkenin dev taahhüt firmalarından SNC-Lavalin hakkında açılan rüşvet soruşturmasına müdahale ettiği iddiası ile Adalet Bakanlığından alıp, Gazilerle İlişkiler Bakanlığına atadığı Jody Wilson-Raybould'un 12 Şubat'taki istifası ile başladı.

    Bunun ardından, şirketi kurtarmak için yapılan müdahalelerde etkin rol aldığı iddia edilen Trudeau'nun Özel Kalem Müdürü Gerard Butt da istifa etti.

    'İLKELERİ TERK ETMENİN MALİYETİ DAHA BÜYÜKTÜR'

    Krizde son olarak Trudeau hükümetinin en önemli bakanlarından Hazine Kurulu Başkanı Jane Philpott, hükümetin söz konusu iddiaları cevaplamada yetersiz kaldığını belirterek istifasını açıkladı.

    Trudeau'nun en güvendiği bakanlarından biri olarak bilinen Philpott, Başbakan'a hitaben yazdığı ve sosyal medya hesaplarından da paylaştığı istifa mektubunda, "Özdeğerlerime, etik sorumluluklarım ve anayasal yükümlülüklerime uymalıyım. İlkelere göre hareket etmenin bir bedeli olabilir, ancak onları terk etmenin daha büyük bir maliyeti vardır" ifadelerini kullandı.

    'CİDDİ ENDİŞELERİM VAR'

    Kanada Başbakanı Justin Trudeau
    © REUTERS / Chris Wattie
    Trudeau'dan Huawei tutuklamasına ilişkin açıklama: Biz bağımsız bir yargı ülkesiyiz
    Yaşanan krizin ‘ciddi yansımaları' olduğunu kaydeden Philpott, şöyle devam etti: "Mevcut şartlar göz önüne alındığında, bir kabine bakanı olarak hizmet etmeye devam etmem benim için artık imkansızdı. Ne yazık ki politikacıların veya yetkililerin SNC-Lavalin'i içeren ceza davasına müdahale etmesi çabalarının ve bu çabaların içeriğine dair kanıtların nedeniyle ciddi endişelerim var. Hükümetin bu konuyu nasıl ele aldığına ve ortaya çıkan sorunlara nasıl cevap verdiğine dair güvenimi kaybettim."

    Bu ikinci istifa Başbakan Trudeau üzerindeki baskıyı daha da artırdı.

    Etiketler:
    yargıya müdahale, Siyasi kriz, Rüşvet, Soruşturma, istifa, Yolsuzluk, SNC-Lavalin, Jane Philpott, Gerard Butt, Jody Wilson-Raybould, Justin Trudeau, Kanada
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Musul
    Bugünkü Musul’un günlük hayatından kareler
    Karikatür
    Rus uzmanlardan Türkiye'nin milli uçak hamlesi yorumu: Ankara, Washigton'un kontrolü altından çıkmak istiyor
    İnfografik
    Türkiye nüfusu 5 yılda nasıl değişti?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet