Kanada'daki siyasi kriz kabineden ikinci istifayı getirdi

Kanada'da yargıya müdahale iddialarıyla başlayan siyasi krizde kabinedeki ikinci istifa Hazine Kurulu Başkanı Philpott'dan geldi. Başbakan Trudeau'nun en güvendiği bakanlarından biri olarak bilinen Philpott'un istifasıyla baskı daha da arttı.

Kanada'da eski adalet bakanına SNC-Lavalin adlı inşaat şirketine yolsuzluk davası açılmaması için baskı yapıldığı iddiaları kabinede bir istifaya daha yol açtı. Hazine Kurulu Başkanı Jane Philpott, "Güvenimi kaybettim" diyerek görevinden ayrıldı.

© AFP 2018 / Lars Hagberg Kanada Başbakanı Trudeau'ya istifa çağrısı: Yargıya müdahale etti

Kriz, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun, ülkenin dev taahhüt firmalarından SNC-Lavalin hakkında açılan rüşvet soruşturmasına müdahale ettiği iddiası ile Adalet Bakanlığından alıp, Gazilerle İlişkiler Bakanlığına atadığı Jody Wilson-Raybould'un 12 Şubat'taki istifası ile başladı.

Bunun ardından, şirketi kurtarmak için yapılan müdahalelerde etkin rol aldığı iddia edilen Trudeau'nun Özel Kalem Müdürü Gerard Butt da istifa etti.

'İLKELERİ TERK ETMENİN MALİYETİ DAHA BÜYÜKTÜR'

Krizde son olarak Trudeau hükümetinin en önemli bakanlarından Hazine Kurulu Başkanı Jane Philpott, hükümetin söz konusu iddiaları cevaplamada yetersiz kaldığını belirterek istifasını açıkladı.

Trudeau'nun en güvendiği bakanlarından biri olarak bilinen Philpott, Başbakan'a hitaben yazdığı ve sosyal medya hesaplarından da paylaştığı istifa mektubunda, "Özdeğerlerime, etik sorumluluklarım ve anayasal yükümlülüklerime uymalıyım. İlkelere göre hareket etmenin bir bedeli olabilir, ancak onları terk etmenin daha büyük bir maliyeti vardır" ifadelerini kullandı.

'CİDDİ ENDİŞELERİM VAR'

© REUTERS / Chris Wattie Trudeau'dan Huawei tutuklamasına ilişkin açıklama: Biz bağımsız bir yargı ülkesiyiz

Yaşanan krizin ‘ciddi yansımaları' olduğunu kaydeden Philpott, şöyle devam etti: "Mevcut şartlar göz önüne alındığında, bir kabine bakanı olarak hizmet etmeye devam etmem benim için artık imkansızdı. Ne yazık ki politikacıların veya yetkililerin SNC-Lavalin'i içeren ceza davasına müdahale etmesi çabalarının ve bu çabaların içeriğine dair kanıtların nedeniyle ciddi endişelerim var. Hükümetin bu konuyu nasıl ele aldığına ve ortaya çıkan sorunlara nasıl cevap verdiğine dair güvenimi kaybettim."

Bu ikinci istifa Başbakan Trudeau üzerindeki baskıyı daha da artırdı.