BM: IŞİD üyelerinin çocukları yetişkinlerden ayrı tutulmalı

© REUTERS / TT News Agency/Anders Wiklund İsveç Başbakanı Löfven: IŞİD'e katılanlar ülkeye dönebilir

Dujarric, günlük basın brifinginde, Irak makamlarının IŞİD mensuplarının çocuklarını suç itirafında bulunmaya zorlandığı ve bunun için de işkenceye başvurduğu yönündeki haberlerin endişe verici olduğunu belirtti.

Çocukların haklarından mahrum bırakılmaması gerektiğini vurgulayan Dujarric, ''Çocukların yetişkinlerden ayrı tutulması gerek'' dedi.

Irak'ta BM İnsan Hakları Ofisi'nden yetkililer olduğunu ve IŞİD'lilerin çocuklarına erişim ve bu sorunlarla ilgilenmek için Irak hükümeti ile çalıştıklarını söylen Dujarric, IŞİD'li yabancı savaşçıların ülkelerine dönmeleri konusundaki tartışmalara ilişkin ise bu konunun insan hakları normları çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini ifade etti.