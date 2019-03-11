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11:32 11 Mart 2019
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    Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı

    6 ayda 2 kaza: 3 ülke Boeing 737 Max 8 seferlerini durdurdu

    © REUTERS / Thomas Peter
    Dünya
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    Çin, Cayman Adaları ve Etiyopya, son 6 ayda 2 trajik kazayla gündeme gelen Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağını kullanan tüm firmalara 'uçuşları durdurun' talimatı verdi. Firmaya 40 adet uçak siparişi verdiği söylenen Türk Hava Yolları'ndan konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi.

    Son olarak dün Etiyopya'da yaşanan uçak kazasının ardından Çin'in öncülük ettiği ‘uçuşları askıya alma' kararına Etiyopya ve Cayman Adaları da katıldı.

    Etiyopya Havayollarına ait Nairobi-Addis Ababa seferini yapan Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı dün kalktıktan altı dakika kadar sonra düştü ve uçaktaki 157 kişinin tamamı yaşamını yitirdi.

    Etiyopya'da uçak kazası
    © REUTERS / Baz Ratner
    Etiyopya Hava Yolları uçağı, içindeki 157 kişiyle düştü: Kurtulan olmadı
    Geçen yıl ekim ayında Endonezya'nın başkenti Jakarta'da yine aynı Boeing modeli kalkıştan kısa süre sonra irtifa kaybederek denize düşmüş, kazada 189 kişi yaşamını yitirmişti.

    ÇİN:İKİ KAZA DA BENZİYOR

    Çin Sivil Havacılık Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada "Her iki kazanın da yeni teslim edilen Boeing 737 Max 8 modeli uçakla yaşanması ve kalkış aşamasında düşmeleri bir derece benzerlik arz ediyor" denildi.

    Kazada sekiz vatandaşının yaşamını yitirdiğini duyuran Çin, tüm uçuşlara bugün son verdi.

    Amerikan Federal Havacılık İdaresi ve Boeing firmasıyla iletişim kurulacağını kaydeden Çinli yetkililer, uçuş güvenliğiyle ilgili önlemlerin temin edilmesinden sonra uçuşların tekrar başlatılmasına yönelik duyuru yapılacağını bildirdi.

    Endonezya'da düşen uçak
    © REUTERS / Beawiharta
    'Boeing, Endonezya'daki kaza sonrası 737 Max serisi uçaklar için güvenlik uyarısı yayınlayacak'
    Etiyopya Havayolları tarafından yapılan açıklamada da, "Henüz kazaya neyin yol açtığını tam olarak bilmesek de bu filoya hareket izni vermeyerek ekstra güvenlik önlemi almaya karar verdik" denildi.

    Cayman Adaları da bu iki ülkenin ardından uçuşları durdurduğunu açıkladı. Havayollarının sahibi ve yöneticisi Fabian Whorms, "Yolcularımızın ve ekibimizin güveliği önce gelir " dedi.

    OTOMATİK PİLOT SORUNUNA İŞARET ETTİLER

    Kazayla ilgili soruşturma sürerken, Boeing firmasından bir teknik ekip de buna dahil oldu.

    Henüz kazayla ilgili çok az detay bilinirken, Etiyopya Havayolları ‘kusursuz sicile sahip' diye tanımladığı pilotun bazı zorlukları rapor ettiğini ve geri dönüş izni istediğini duyurdu.

    2017'de, dünya çapında halihazırda dolaşımda olan 5000 Boeing 737 Max 8 tipi uçağa ilaveten 300'den fazla da sipariş verildi.

    Endonezya - Boeing 737
    © AFP 2018 / Adek Berry
    WSJ: Boeing, 737 MAX 8 ve MAX 9'daki potansiyel riskleri havayolu şirketlerine bildirmedi
    Dünyanın en çok satan uçaklarından sayılan Boeing 737'lerin bu modeli otonom uçuş açısından daha fazla olanak sunmasıyla biliniyor. Ancak bu otonomluk bazı sorunları da beraberinde getiriyor. Bu modelin yazılımına eklenen ve hemen göze çarpmayan bazı modifikasyonların soruna neden olduğu öne sürüldü.

    Pek çok pilot, Endonezya'daki kazanın ardından motorun durmasını önleyen otomatik pilot sistemiyle sorun yaşadıklarını söylemişti. Pilotlar ayrıca sistemin uçağın burnunu aşağı çektiğini belirtmişti. 

    THY NE YAPACAK?

    Boeing'in internet sitesinde verilen bilgiye göre, Türk Hava Yolları da 40 adet 737 Max 8 uçağı siparişi verdi ve 25 uçaklık ek sipariş verebileceğini belirtti.

    Bu modeldeki ilk uçağın da geçen Ağustos'ta Türk Havayollarına teslim edildiği söyleniyor. Ancak Türk Hava Yolları konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

    Etiketler:
    otomatik pilot, Kaza, uçak, Boeing 737 MAX 8, Çin Sivil Havacılık Kurumu, Türk Hava Yolları, Cayman Adaları, Etiyopya, Endonezya, Çin
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