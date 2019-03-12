BM Genel Sekreteri Guterres: Etiyopya'daki uçak kazasında 21 BM çalışanı yaşamını yitirdi

© AFP 2018 / STEFFI LOOS Etiyopya'daki kazayla gündeme geldi: THY'den Boeing açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Kadının Statüsü Komitesi 63. Oturumu toplantılarının açılışına katıldı.

Guterres, burada yaptığı konuşmada, "Etiyopya'daki korkunç kazada aralarında 21 BM çalışanın da olduğu uçakta bulunan herkes hayatını kaybetti" dedi.

Etiyopya Havayolları'na ait uçağın düşmesiyle küresel bir trajedi yaşandığını belirten Guterres, dünyanın her köşesinden gelen ve dün hayatını kaybeden BM personelinin ortak noktalarının insanlığa hizmet etmek olduğuna dikkati çekti.

BM CENEVRE OFİSİ'NDE SAYGI DURUŞU

Kazada yaşamını yitiren 157 kişi için BM Cenevre Ofisi'nde de bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

BM Cenevre Ofisi Genel Direktörü Michael Moller, yaklaşık 150 kişinin katıldığı saygı duruşunda, BM'nin uzun yıllardır böylesine bir trajedi yaşamadığını söyledi.

© REUTERS / Baz Ratner Etiyopya'da düşen uçağın kara kutusu bulundu

Moller, kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

BM Çevre Konferansı için Nairobi'ye giderken hayatını kaybeden Cenevre'deki BM kurumlarında çalışanlar için hafta içi geniş kapsamlı anma töreni düzenleneceği bildirildi.

Kaza nedeniyle BM bayrağı da yarıya indirildi.

Etiyopya Havayolları, kalkıştan 6 dakika sonra düşen uçakta 150 yolcu ve 7 mürettebatın bulunduğunu, kazanın Addis Ababa'nın 50 kilometre güneyinde Debre Zeit yakınında meydana geldiğini duyurmuştu.