Etiyopya'daki uçak kazasının yansımaları: 2 ülke daha Boeing 737 Max 8 ambargosuna katıldı

Çin, Etiyopya ve Cayman Adaları'nın ardından Arjantin ve Singapur da son altı ayda iki kazayla gündeme gelen Boeing 737 Max 8 uçuşlarını durdurdu. Hindistan ise, 1000 saat uçuş tecrübesi olmayan pilotların bu uçakları kullanmasını yasakladı.

© REUTERS / Thomas Peter 6 ayda 2 kaza: 3 ülke Boeing 737 Max 8 seferlerini durdurdu

Etiyopya'da yaşanan uçak kazasının ardından bir kez daha güvenlik endişesiyle gündeme gelen Boeing 737 Max 8 uçuşlarını askıya alan ülkelere Arjantin ve Singapur da eklendi.

Boeing ile yürütülen görüşmelerden net bir sonuç alana kadar uçuşları durduran iki ülkenin sivil havacılık kurumları, "Bir süre bu uçakları uçurmayacağız" açıklaması yaptı.

Boeing 737 Max 8 uçaklarına karşı önlem alan bir ülke de Hindistan oldu. Uçaşları şimdilik askıya almayan Hindistan Sivil Havacılığı, 1000 saatlik uçuş tecrübesi olmayan pilotların Boeing 737 Max 8 ile uçmalarını yasakladı.

KURTULAN OLMADI

© AFP 2018 / STEFFI LOOS Etiyopya'daki kazayla gündeme geldi: THY'den Boeing açıklaması

Etiyopya Havayollarına ait Nairobi-Addis Ababa seferini yapan Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı önceki gün kalktıktan altı dakika kadar sonra düştü ve uçaktaki 157 kişinin tamamı yaşamını yitirdi.

Geçen yıl ekim ayında Endonezya'nın başkenti Jakarta'da yine aynı Boeing modeli kalkıştan kısa süre sonra irtifa kaybederek denize düşmüş, kazada 189 kişi yaşamını yitirmişti.