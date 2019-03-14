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01:13 14 Mart 2019
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    Boeing'den '737 Max' açıklaması

    Boeing: Tüm 737 Max uçuşlarının geçici olarak durdurulmasını tavsiye ediyoruz

    © REUTERS / Willy Kurniawan
    Dünya
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    Boeing, ABD Havacılık İdaresinin (FAA) 737 Max uçaklarının yere indirilmesi kararını desteklediğini ve tüm 737 Max'lerin uçuşlarının geçici olarak durdurulmasını tavsiye ettiklerini duyurdu.

    Donald Trump
    © REUTERS / Leah Millis
    ABD de "Boeing 737 Max" uçuşlarını durdurdu
    Boeing'den yapılan açıklamada, Boeing'in 737 Max'e güveninin tam olduğu ancak FAA, NTSB ve  dünyadaki havacılık yetkilileri ile yapılan görüşmeler sonrası dikkat ve yolcu güvenliği nedeniyle FAA'e 371 uçaklık "737 MAX" filosunun uçuşlarının geçici olarak durdurulmasını tavsiye ettikleri belirtildi.

    FAA'in 737 Max uçaklarını yere indirme kararınının da desteklendiği aktarılan açıklamada, Boeing CEO'su Dennis Muilenburg'ün "Tüm Boeing ekibi adına, iki trajik kazada yaşamını yitirenlerin ailelerine ve yakınlarına taziyelerimizi sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

    Etiyopya Hava Yollarına ait "B737 Max 8" tipi yolcu uçağı, 10 Mart'ta Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, kazada uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti.

    737 MAX UÇUŞLARI ÇOK SAYIDA ÜLKEDE DURDURULDU

    Boeing 737 MAX
    CC BY 2.0 / Aka The Beav / Boeing 737 MAX roll-out
    Boeing 737-8 Max'in Türk hava sahasındaki uçuşları durduruldu
    Etiyopya'daki son kazanın ardından Türkiye, Singapur, Çin, Etiyopya, Endonezya, Avustralya, Malezya, Umman, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya, Avrupa Birliği, Kazakistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Yeni Zelanda, Fiji, Hindistan, Hong Kong, Lübnan, Kosova, Bahreyn, Mısır ve Tayland, "Boeing 737 Max" tipi uçakların operasyonlarını geçici olarak durdurmuş ve hava sahalarını uçuşlara kapatmıştı.

    Türk Hava Yolları da filosundaki B737 Max 8 tipi uçakları seferlerinden çektiğini açıklarken, Arjantin, Brezilya, Hindistan, Meksika, Kanada, Norveç ve İzlanda'da da bazı hava yolu firmaları benzer bir kararla söz konusu tipteki uçakları seferlerinden çektiklerini duyurmuştu.

    Son olarak ABD Başkanı Donald Trump, ikinci bir talimata kadar Boeing 737 Max 8 ve Max 9 tipi uçakların yere indirilmesine karar verdiklerini ifade ederek, söz konusu kararın ABD Havacılık İdaresi (FAA) tarafından derhal uygulanacağını belirtmişti.

    Boeing ise yaşanan gelişmelerin ardından yaptığı açıklamada, "Uçuş emniyeti, tüm Boeing çalışanları için temel bir değerdir. Uçaklarımızın, müşterilerimizin, yolcuların ve uçuş ekibinin güvenliği daima birinci önceliğimizdir. 737 MAX, kendilerini bütünüyle işlerine adamış yetenekli çalışanlarımızın tasarladığı, ürettiği ve destek sağladığı güvenli bir uçaktır." ifadelerine yer vermişti.

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    Etiketler:
    Boeing 737 max, Boeing, ABD
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