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22:39 15 Mart 2019
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    Silah - Silahlanma

    ‘Yeni Zelanda’da silahların yüzde 96’sı ruhsatsız’

    © REUTERS / David W Cerny
    Dünya
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    Yeni Zelanda’daki trajediyi değerlendiren Avustralya merkezli GunPolicy.org sitesinin kurucusu ve direktörü Philip Alpers, bu ülkedeki silahların yüzde 96’sının ruhsatsız olduğunu belirtti.

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    © AFP 2018 / Tessa Burrows
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    Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, iki camiye yapılan saldırının ardından ülkenin ulusal güvenliğine yönelik tehdit düzeyinin yükseldiğini açıkladı.

    Sputnik'e konuşan Alpers, Yeni Zelanda'daki silah yasalarının, gelişmiş ülkeler arasında en katılardan biri olduğunu belirterek, "Ancak bu yasalarda çok sayıda boşluk var. Yeni Zelanda, ABD ve Kanada dışında, silahlarının yüzde 90'nından fazlasını kayıt altına almayan dünyanın tek ülkesi. Silah sahiplerinin silah taşıma izni var ama her bir tabancaya veya tüfeğe ayrı ayrı ruhsat verilmiyor" dedi.

    Alpers, silah ruhsatının tüm dünyada silah kontrolünün temel taşlarından biri olduğunu ve yokluğunun, silahın suçluların eline geçmesini kolaylaştırdığını vurguladı.

    Alpers, "Gözaltına alınanlardan biri, 28 yaşında Avustralyalı bir adam. Eğer, Avustralya'da silah almaya ve bu suçu işlemeye kalkışsaydı bunu yapması çok zor olurdu, çünkü Avustralya'da bu silah türü yasak. Bu yüzden Yeni Zelanda'ya gitti ve bu suçu orada işledi, çünkü kullandığı yarı otomatik ateşli silahı orada almak daha kolaydı" ifadelerini kullandı.

    TBMM
    © Sputnik / Yurdagül Şimşek
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    ‘SİLAHI YASAL OLARAK SATABİLİR VE BU İŞLEMİ KAYDETMEYEBİLİRSİNİZ'

    Avustralya'daki silah yasalarının Yeni Zelanda'ya göre daha katı olduğunu kaydeden Alpers, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yeni Zelanda'da sivillerin elindeki silahların yüzde 96'sı ruhsatsız, başka bir deyişle her silahtan kişisel olarak kimse sorumlu değil. Silahınızı tamamen yasal olarak, misal otelin park yerinde başka birisine satabilir ve hiçbir şekilde bu işlemi kayda geçirmeyebilirsiniz."

    Uzman ayrıca Birleşik Krallık'ta her türlü silahın yasak olduğunu, Singapur'da ise bu tür silahı bulundurulmasının idamla cezalandırıldığını hatırlattı.

    ‘SALDIRININ SEBEBİ İDEOLOJİ'

    Yeni Zelanda cami saldırısı
    © AP Photo / Mark Baker
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    Yeni Zelanda'daki saldırıyı aşırılıkçı ideolojinin yayılmasına bağlayan Alpers, "Dünyanın her yerinde olduğu gibi bu suçun sebebi de ideoloji. Elbette Yeni Zelanda'nın silah yasalarının da bunda rolü var. Belli ki bu insanın Yeni Zelanda'da silah alması Avustralya'dan daha kolaydı" yorumunda bulundu.

    Bu trajediden sonra Yeni Zelanda hükümetinin güvenlik konusunda acil tedbirler almak zorunda olacağını dile getiren Alpers, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

    "Avustralya'da buna, Jacinda Ardern için ‘Port Arthur anı' diyorlar. Port Arthur'daki katliamın (1996) ardından Avustralya Başbakanı beklenmedik bir şekilde, bu silah türünün yasak olacağına ve bir dizi yeni yasanın kabul edileceğine karar vermişti. Gereken yasaların kabul edilmesi için sadece 12 güne ihtiyaç duyulmuştu. O zamandan beri Avustralya'da ateşli silahtan ölüm riski yarı yarıya azaldı ve son 20-23 yıldır bu düzeyde kalıyor."

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