ICRC: Tarafların İdlib’de gerilimi azaltma çabaları memnuniyet verici

© AFP 2018 / OMAR HAJ KADOUR 'Rusya ve Türkiye, İdlib konusunda kararlı'

Uluslararası Kızıl Haç Komitesi (ICRC) Orta ve Yakın Doğu Bölgesel Programları Direktörü Fabrizio Carboni, ICRC'nin İdlib'de gerilimin tırmanmasından endişe duyduklarını, ancak aynı zamanda ilgili tarafların böyle bir senaryoyu önleme çabalarını da memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Bu hafta Brüksel'de düzenlenen Suriye ve bölgenin geleceği hakkında düzenlenen uluslararası konferansa katılan Carboni, "Endişelerimiz sürüyor, özellikle durumun istikrarsızlaşması ihtimali nedeniyle. İstikrarsızlaşma potansiyeli var, ciddiye alınmalı, ancak bu insani durumdan ziyade stratejik bir konudur. Aynı zamanda, ilgili devletlerin de gerilimin tırmanmasını önleme çabalarını görmekten ve gerekli uyarıları yapmalarından memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Nusra çatısı altın faaliyet gösteren yasadışı silahlı örgütler, her gün ateşkesi bozmaya devam ediyor ve bu durum İdlib'deki durumu istikrarsızlaştırıyor. Teröristler düzenli olarak Hama ve Lazkiye bölgelerinde yerleşim birimlerine yönelik havan toplu ve füzeli saldırılar düzenliyor

Nusra ayrıca düzenli olarak Suriye ordusunun çatışmasızlık bölgesi sınırı boyunca yerleşen mevzilerine saldırmaya çalışıyor.