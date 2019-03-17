ICRC: Tarafların İdlib’de gerilimi azaltma çabaları memnuniyet verici

Bu hafta Brüksel'de düzenlenen Suriye ve bölgenin geleceği hakkında düzenlenen uluslararası konferansa katılan Carboni, "Endişelerimiz sürüyor, özellikle durumun istikrarsızlaşması ihtimali nedeniyle. İstikrarsızlaşma potansiyeli var, ciddiye alınmalı, ancak bu insani durumdan ziyade stratejik bir konudur. Aynı zamanda, ilgili devletlerin de gerilimin tırmanmasını önleme çabalarını görmekten ve gerekli uyarıları yapmalarından memnuniyet duyuyoruz" dedi.
Nusra çatısı altın faaliyet gösteren yasadışı silahlı örgütler, her gün ateşkesi bozmaya devam ediyor ve bu durum İdlib'deki durumu istikrarsızlaştırıyor. Teröristler düzenli olarak Hama ve Lazkiye bölgelerinde yerleşim birimlerine yönelik havan toplu ve füzeli saldırılar düzenliyor
Nusra ayrıca düzenli olarak Suriye ordusunun çatışmasızlık bölgesi sınırı boyunca yerleşen mevzilerine saldırmaya çalışıyor.
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