Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Nevruz affı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Nevruz Bayramı öncesinde 399 mahkumu affetti. Affedilenler arasında bir Türk vatandaşının da yer aldığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Aliyev, yayımladığı genelgede, bazı mahkumların, mahkum ailelerinin, kamu baş denetçisinin ve insan hakları örgütlerinin kendisine yaptığı başvuruları değerlendirdiğini belirtti.

© Sputnik / Tabyldy Kadyrbekov Dünyanın çeşitli ülkelerinde Nevruz coşkusu 10

Aliyev, mahkumların kişiliklerini, ailevi ve sağlık durumlarını, mahkumiyet süresindeki hal ve davranışlarını göz önünde bulundurarak anayasanın ilgili maddeleri uyarınca af kararını imzaladığını kaydetti.

Genelgede, aralarında Gürcistan, Rusya, Çin, Hindistan, Kamerun, Nijerya ve Özbekistan gibi ülkelerden yabancı mahkumların da bulunduğu 399 kişinin ismine yer verildi.

Şükrü Trabzonlu adlı bir Türk vatandaşının da affedilenler arasında olduğu ve genelgede ismi geçen mahkumların kısa sürede salıverileceği açıklandı.