Facebook'tan Yeni Zelanda açıklaması: 24 saat içinde 1.5 milyon videoyu kaldırdık

Kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sadece saldırıdan sonraki 24 saat içinde 1.5 milyon videonun kaldırıldığı belirtildi. Bu videoların 1.2 milyondan fazlasının yükleme esnasında, yayınlanmadan önce engellendiği savunuldu.

Gazete Duvar'ın aktardığına göre, Facebook, videonun en çok şiddet içeren anlarının montajla çıkarıldığı versiyonlarının da kaldırılmakta olduğunu duyurdu.

Saldırıyı düzenleyen Brenton Tarrant'ın caminin içinde yaşanan şiddet anlarını Facebook üzerinden canlı olarak yayınladığı ortaya çıkmış, görüntüler dünya çapında hızla yayılmıştı. Birçok basın kuruluşu kurbanlara saygı göstermek için görüntüleri yayınlamazken, medya camiasında da tartışma yaşanmıştı.

Türkiye'de ise saldırının görüntüleri birçok televizyon kanalı tarafından yayınlanmış, Cumhurbaşkanı Erdoğan da görüntüleri Tekirdağ ve İstanbul Gaziosmanpaşa'daki seçim mitinglerinde göstermişti. Erdoğan, "Kardeşlerim sizleri şöyle bir Yeni Zelanda'ya götürmek istiyorum. Şöyle ekranda bunları izlememizde fayda var" demişti.