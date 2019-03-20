Yeni Zelanda'daki katliam canlı yayın sırasında şikayet edilmemiş

Canlı yayın bittikten 12 dakika sonra Yeni Zelanda polisinin Facebook ile irtibata geçtiğine işaret edilen açıklamada, bu ihbarın hemen ardından videonun yayından kaldırıldığı kaydedildi.
Öte yandan, Jared Holt adlı bir gazeteci canlı yayını görür görmez Facebook'a bildirdiğini ancak şikayetine bir cevap alamadığını ileri sürdü.
Holt," Ben videoyu açtığımda saldırının yarısına gelinmişti ve korkunçtu. Hemen bildirimde bulundum. Ya Facebook yalan söylüyor ya da sistem düzgün çalışmıyor" ifadelerini kullandı.
SALDIRI FACEBOOK'TA CANLI YAYINLANMIŞTI
Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde, cuma namazı sırasında 10 dakika arayla iki camiye düzenlenen terör saldırılarında 50 kişi yaşamını yitirmişti. Terör saldırıları Facebook, YouTube ve Twitter gibi sosyal platformlarda paylaşılmıştı.
Facebook, saldırılardan sonraki ilk 24 saatte dünya çapında 1,5 milyon videoyu platformdan kaldırdığını, 1,2 milyonun ise yüklendiği sırada bloke edildiğini açıklamıştı.
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