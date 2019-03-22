Yeni Zelanda'daki cami katliamının ilk kurbanı Davud Nabi'nin son sözü '#HelloBrother' için özel video

Dünyanın pek çok yerinden insanın 'Hello Brother' ve kendi dillerinde 'merhaba kardeşim' dediği videoda, herkes Davud Nabi'nin hikayesini sürdürmek için "#HelloBrother" etiketini kullanarak paylaşımlar yapmaya davet ediliyor.
Kısa sürede sosyal medyada '#HelloBrother' etiketiyle birçok paylaşım yapılırken, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun ve TRT Genel Müdürü İbrahim Eren de TRT World'ün hazırladığı videoyu '#HelloBrother' etiketiyle sosyal medya hesapları Twitter'da paylaştı.
Cami katliamında hayatını kaybeden Afganistan göçmeni 71 yaşındaki Davud Nabi, camiye girdiği sırada 'Merhaba kardeşim' dediği saldırganın kayda aldığı görüntülerde yer almıştı.
Katliamda hayatını kaybeden Davud Nabi, ‘merhaba kardeşim’ sözlerinden birkaç saniye sonra saldırgan tarafından hedef alınarak katledildi.
What does #HelloBrother mean to you?— TRT World Citizen (@TRTWorldCitizen) March 21, 2019
Let’s share our stories using the hashtag #HelloBrother pic.twitter.com/jqmMbY2xrn
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