Yolsuzluk değil çikolata kaçamağı: Kanada Başbakanı Trudeau çikolata yediği için özür diledi

Parlamentodaki oylama sırasında milletvekillerine çikolata yerken 'yakalanan' Kanada Başbakanı Justin Trudeau özür diledi. Ancak Trudeau'nun basit kural ihlali muhalefetin yolsuzluk iddialarını hatırlatmasına engel olmadı.

Kanada'da yargıya müdahale iddiaları nedeniyle köşeye sıkışan Başbakan Justin Trudeau, bu kez bambaşka bir tepkiyle karşılaştı. Parlamentoda geç saatte gerçekleşen bir oylama sırasından çikolata yerken yakalanan Trudeau, gelen tepkiler üzerine özür diledi.

'ZATEN KOLTUĞU LEKELEDİ, BİR DE HARDALA İHTİYACI YOK'

© AFP 2019 / Lars Hagberg Kanada Başbakanı Trudeau'ya istifa çağrısı: Yargıya müdahale etti

Trudeau'yu yakalayan muhalefet milletvekili Scott Reid, önce Başbakanın masasının altında sakladığı simidi yediğini sandı. Yolsuzluk iddialarına gönderme yapan Reid, "Başbakan halihazırda yolsuzluğa karışarak makamını lekeledi. Bunu bir de hardalla yapmasına ihtiyacı yok" dedi.

Bu çıkış üzerine ortalık karışırken Trudeau söz alarak, "Özür dilerim, yediğim şey çikolataydı ama özür dilerim" dedi.

Ortalığı yatıştıran Meclis Başkanı Geoff Regan, "Parlamentoda yiyeceklere izin verilmediğini üyelere hatırlatırım" uyarısında bulundu.

Kanada'da Meclis'te geçerli kurallar gereği, üyelere sadece su içme izni veriliyor.

Who among us hasn't had to sneak a chocolate bar on occasion? #pnpcbc @JustinTrudeau pic.twitter.com/5kJv2N8j3R — Power & Politics (@PnPCBC) 20 Mart 2019

​İSTİFA ÇAĞRILARI YÜKSELİYOR

Kanada'nın eski Adalet Bakanı ve Başsavcısı Jody Wilson-Raybould; Trudeau, onun yakın danışmanları ve bir bakanın, Montreal merkezli inşaat şirketi SNC-Lavalin'e yönelik cezai kovuşturmayı sonlandırması için ‘üstü kapalı tehditler' de dahil olmak üzere kendisine baskı uyguladığını söylemişti.

Şu ana kadar kriz nedeniyle hükümetten üç üst düzey isim istifasını verdi ve Trudeau'ya istifa çağrıları yükseldi.