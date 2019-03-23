Kayıt
19:43 23 Mart 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko

    Ukraynalı orgeneral: Poroşenko, Sovyet istihbaratına girmek istedi ama kabul edilmedi

    © AFP 2019 / PATRIK STOLLARZ
    Dünya
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Eski Ukrayna Dış İstihbarat Servisi Başkanı Orgeneral Nikolay Malomuj, Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko'nun öğrencilik yıllarında Sovyetler Birliği istihbaratına girmek istediğini ancak SSCB'nin dağılmasından sonra kurulan Ukrayna istihbaratı tarafından kabul edilmediğini anlattı.

    Ukrayna lideri Pyotr Poroşenko
    © REUTERS / Gleb Garanich
    Poroşenko: Rusya’yla tam ölçekli bir savaş ihtimal dahilinde
    4. Kanal'a konuşan Malomuj, Poroşenko'nun öğrencilik yıllardan Sovyet istihbaratına katılma isteğini beyan ettiğini söyledi. Malomuj, eski Gürcistan Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili'nin de Sovyet istihbaratına girmeyi planladığını kaydetti.

    Malomuj, "Poroşenko ve Saakaşvili, Kiev Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde eğitime başladıklarında istihbarat için potansiyel adaylar olarak görülüyordu. İki siyasetçiyle iletişim kuruldu ve ayrıca haklarında inceleme yapıldı" dedi.

    Poroşenko ve Saakaşvili'nin istihbarat servisinde çalışmayı istediklerini bizzat dile getirdiğini kaydeden Malomuj, "Ben Uluslararası Hukuk Fakültesi'nde ders verirken Saakaşvili ve daha sonra Poroşenko yanıma gelerek benimle konuştu. Poroşenko, istihbarat servisinde çalışmak istediğini söyledi" diye anlattı.

    O dönemde Sovyetler Birliği'nin dağıldığını ve ikili hakkındaki incelemelerin son aşamalarının yapıldığını söyleyen Malomuj, Poroşenko'nun belirli nedenlerle Ukrayna istihbaratına kabul edilmediğini ifade etti.

    Malomuj, Saakaşvili'nin ise tüm aşamaları geçtiğini ancak Gürcistan'a döndükten sonra siyasi kariyer yapmayı tercih ettiğini sözlerine ekledi.

    İlgili konular:

    Poroşenko, ABD’nin Rusya’ya ‘sinyalini’ anlattı
    Zaharova’dan, ‘Rusya’nın veto hakkı elinden alınsın’ diyen Poroşenko’ya yanıt
    Poroşenko'dan muhaliflerine 'suçlama': Rusya ile ilişkileri düzeltmeye çalışıyorsunuz
    Etiketler:
    Sovyet istihbaratı, Nikolay Malomuj, Pyotr Poroşenko, Mihail Saakaşvili, Gürcistan, Sovyetler Birliği, Rusya, Ukrayna
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    KAWS adıyla da bilinen Amerikalı sanatçı Brian Donnelly’ye ait Disney’in ünlü karakteri Mickey Mouse’u andıran dev yüzen heykel /
    KAWS'ın dev yüzen heykeli Hong Kong'a demir attı
    Karikatür
    'ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanımanın zamanı geldi'
    İnfografik
    ABD ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin yapısı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet