Eski Ukrayna Dış İstihbarat Servisi Başkanı Orgeneral Nikolay Malomuj, Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko'nun öğrencilik yıllarında Sovyetler Birliği istihbaratına girmek istediğini ancak SSCB'nin dağılmasından sonra kurulan Ukrayna istihbaratı tarafından kabul edilmediğini anlattı.

© REUTERS / Gleb Garanich Poroşenko: Rusya’yla tam ölçekli bir savaş ihtimal dahilinde

4. Kanal'a konuşan Malomuj, Poroşenko'nun öğrencilik yıllardan Sovyet istihbaratına katılma isteğini beyan ettiğini söyledi. Malomuj, eski Gürcistan Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili'nin de Sovyet istihbaratına girmeyi planladığını kaydetti.

Malomuj, "Poroşenko ve Saakaşvili, Kiev Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde eğitime başladıklarında istihbarat için potansiyel adaylar olarak görülüyordu. İki siyasetçiyle iletişim kuruldu ve ayrıca haklarında inceleme yapıldı" dedi.

Poroşenko ve Saakaşvili'nin istihbarat servisinde çalışmayı istediklerini bizzat dile getirdiğini kaydeden Malomuj, "Ben Uluslararası Hukuk Fakültesi'nde ders verirken Saakaşvili ve daha sonra Poroşenko yanıma gelerek benimle konuştu. Poroşenko, istihbarat servisinde çalışmak istediğini söyledi" diye anlattı.

O dönemde Sovyetler Birliği'nin dağıldığını ve ikili hakkındaki incelemelerin son aşamalarının yapıldığını söyleyen Malomuj, Poroşenko'nun belirli nedenlerle Ukrayna istihbaratına kabul edilmediğini ifade etti.

Malomuj, Saakaşvili'nin ise tüm aşamaları geçtiğini ancak Gürcistan'a döndükten sonra siyasi kariyer yapmayı tercih ettiğini sözlerine ekledi.