RBK: İngilizler Türkiye üzerinden Rus turizm pazarına açılacak

İngiltere'nin en büyük tur operatörü Thomas Cook, Londra Borsası'na yaptığı açıklamada, Rusya'da çalışma yürütmek için Iconic Invest adlı bir ortak girişim kurulduğunu duyurdu.

Rusya'nın en büyük tur operatörlerinden Biblio Globus'un sahibi olacak olan Thomas Cook, ortak girişim için Türk Sarpedon Travel şirketiyle işbirliği yapacak. İlk olarak Sarpedon Travel, Biblio-Globus'un sahibi olacak, daha sonra Rus şirketin yüzde 30'luk hissesini Thomas Cook'a devredecek.

Iconic Invest'in, mayıs ayının sonunda tamamlanması planlanan satış için toplamda 150 milyon dolar ödeyeceği belirtiliyor.

Thomas Cook, 2011 yılında Rusya'nın en eski tur operatörü Intourist'i satın almıştı.