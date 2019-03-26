Trump'ın 'Golan Tepeleri' kararına dünyadan tepki yağdı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararına imza atmasının ardından, Avrupa Birliği (AB) sözcülüğünden, "Golan Tepeleri dahil İsrail'in 1967'den beri işgalinde olan topraklar üzerindeki egemenliğini tanımıyoruz" açıklamasında bulunuldu.

AB Sözcülüğünden yapılan açıklamada, birliğin, uluslararası hukuk uyarınca Haziran 1967'den bu yana İsrail'in işgali altında bulunan topraklar üzerindeki egemenliğini tanımadığı ve bu toprakları İsrail'in parçası olarak görmediği vurgulandı.

Açıklamada, "Tutumumuz değişmedi. Golan Tepeleri dahil İsrail'in 1967'den beri işgalinde olan topraklar üzerindeki egemenliğini tanımıyoruz" ifadesi kullanıldı.

BM: GOLAN TEPELERİ'NİN STATÜSÜ DEĞİŞMEDİ

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini tanıyan başkanlık kararına ilişkin açıklamada bulundu.

Sözcü Dujarric, ''Golan Tepeleri'nin statüsü değişmedi ve BM'nin Golan politikası Güvenlik Konseyinin ilgili kararlarında belirtiliyor'' ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini tanıyan başkanlık kararını bugün imzaladı.

BM Güvenlik Konseyinin 1981'de aldığı 497 sayılı karar, İsrail'in Golan Tepeleri'ni işgaline karşı çıkıyor ve kararda ''İsrail'in işgal altındaki Golan Tepeleri'nde kendi kanunlarını, yargısını ve idaresini uygulama kararı hükümsüzdür ve uluslararası hukuki geçerliliği yoktur.'' ifadesi kullanılıyor.

İNGİLTERE: GOLAN TEPELERİNİ İSRAİL İŞGALİ ALTINDAKİ TOPRAK OLARAK GÖRÜYORUZ

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Golan Tepeleri'ni İsrail'in işgali altındaki toprak olarak gördüklerini ve İsrail'in ilhakını tanımayı planlamadıklarını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Golan Tepelerini İsrail işgali altındaki toprak olarak görüyoruz. İsrail'in 1981'deki ilhakını tanımadık ve tanımayı da planlamıyoruz" ifadesi kullanıldı.

KANADA: İSRAİL'İN KALICI KONTROLÜNÜ TANIMIYORUZ

Kanada Dışişleri Bakanlığı, Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı olarak tanıyan ABD'nin kararının ardından yazılı bir açıklama yaptı.

Bakanlığın açıklamasında, "Uluslararası hukuka uygun olarak Kanada, İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki kalıcı kontrolünü tanımamaktadır. Kanada'nın bu konuda uzun süredir devam eden pozisyonu değişmemiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Güç kullanarak bir toprağın ilhak edilmesi uluslararası hukuk tarafından yasaklanmıştır. Tek taraflı olarak herhangi bir sınır değişimi kararı, kurallar üzerine kurulu uluslararası düzenin esasına aykırıdır. Kanada, İsrail'in güçlü bir dostudur. İsrail'in yanındayız ve onun komşularıyla barış ve güvenlik içinde yaşama hakkını savunuyoruz".

ARAP BİRLİĞİ, KARARI KINADI

Arap Birliği, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri'ne ilişkin kararını kınadı.

Arap Birliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "ABD'nin Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini tanıması Washington yönetiminin uluslararası hukukun dışına çıktığının göstergesidir. Arap Birliği, kararı en sert ifadelerle kınamaktadır. Söz konusu karar şekil ve konu bakımından geçersizdir, batıldır." ifadelerine yer verildi.

Trump'ın kararının Golan Tepeleri'nin Suriye toprağı olduğu gerçeğini değiştirmeyeceğinin vurgulandığı açıklamada, Arap Birliği'nin kati ve tek vücut halindeki tutumunun ay sonunda Tunus'ta yapılacak zirveye yansıyacağı kaydedildi.

Açıklama şu ifadeler kullanıldı:

"Arap ülkeleri bu tür üslup ve yaklaşımı reddetmektedir. İşgal bir suç ise onu meşrulaştırmak da en az işgal kadar tehlikelidir. Güçlü olmak haklı olmak değildir. Uluslararası yasalar, statüsü ne olursa olsun sadece bir devlet tarafından konulamaz. İşgal ne kadar kısa veya uzun olursa olsun katiyen meşru olamaz".