Kayıt
11:15 28 Mart 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Hindistan'da öğrenciler, uydusavar füze ile alçak yörüngedeki uydunun vurulmasını kutluyor.

    Hindistan'ın uydusavar testinin yankıları sürüyor: Pentagon ve NASA'dan uzay çöpü uyarısı

    © REUTERS / Amit Dave
    Dünya
    URL'yi kısaltın
    0 10

    Uydusavar silahlarını test eden ve Dünya'nın alçak yörüngesindeki bir uyduyu vurduklarını açıklayan Hindistan'a hem Pentagon'dan hem de NASA'dan uzay çöpü konusunda uyarı geldi.

    ABD, dünyanın alçak yörüngesindeki bir uyduyu başarılı şekilde füzeyle vurduklarını açıklayan Hindistan'ı ‘uzay çöpü' yaratma konusunda uyardı.

    Hindistan Başbakanı Narendra Modi, uydusavar silahla bir alçak yörüngede yer alan uydu vurduklarını açıkladı.
    © REUTERS / Francis Mascarenhas
    Hindistan Başbakanı: Uydu vurduk, artık uzay süper gücüyüz
    ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, Hindistan gibi uydusavar (ASAT) füze denemeleri yapan her ülkenin uzay çöpü yaratma riski bulunduğunu söyledi.

    250'DEN FAZLA PARÇA TESPİT EDİLDİ

    ABD Güney Komutanlığı'nı ziyareti sırasında Florida'da gazetecilere açıklama yapan Shanahan, Hindistan'ın duyurduğu testin sonuçlarına dair inceleme yaptıklarını belirtti.

    Shanahan, "Mesajım şu olurdu: Hepimiz uzayda yaşıyoruz, bunu kirletmeyelim. Uzay, iş yürüttüğümüz bir yer olmalı. Uzay, insanların çalışma özgürlüğüne sahip olduğu bir yer olmalı" dedi.

    Rusya yeni tip uzay roketleri üzerinde çalışıyor.
    © Sputnik / Sergey Mamontov
    Artık gökyüzü de kiralık: Rus şirket uzaya reklam panoları göndermeyi planlıyor
    Pentagon Sözcüsü Dave Eastburn ise Hindistan'ın testinin ardından 250'den fazla parça tespit ettiklerini ve bunları izlemeye aldıklarını açıkladı.

    NASA: SONRA DA BİZE GELİYORLAR

    Öte yandan bir uyarı da NASA'dan geldi. Kurumun Başkanı Jim Bridenstine, "Bazı insanlar kasıtlı olarak uydusavar kapasitelerini test etmeyi seviyor ve yörüngede çöp alanları yaratıyor ki bugün hâlâ bunu çözmeye çalışıyoruz" dedi. Bridenstine, "Bu aynı ülkeler daha sonra bizzat kendi yarattıkları çöpler konusunda farkındalık için bize geliyorlar" eleştirisinde bulundu.

    ÇARPIŞMA RİSKİ VAR

    Uzay fotoğrafları
    © Fotoğraf : ESA, and the LEGUS team
    Rusya, uzayda lazerle temizlik yapacak
    Bilim insanları uydusavar füzelerin hedefini parçalamasından geriye kalan parçaların diğer parçalarla çarpışma riskine dikkat çekiyor. Bunun dünya yörüngesinde zincirleme bir reaksiyonu tetikleyebileceği konusunda uyarı yapılıyor.

    Ayrıca bu tür denemelerde ortaya çıkan enkazın sivil ve askeri uydu operasyonlarına zarar verebileceği de belirtiliyor.

    Hindistan ise denemesinin alçak yörüngede gerçekleştiğini ve etkinin de burada sınırlı kaldığını, parçaların birkaç hafta içinde dünyaya düşeceğini savunuyor.

    HİNDİSTAN DÖRDÜNCÜ GÜÇ OLDU, ABD ARTIK TEST ETMİYOR

    Hindistan Başbakanı Narendra Modi, 'Misyon Şakti' adını verdikleri testte, uydusavar füzeyle dünyanın alçak yörüngesinde yer alan bir uydu vurduklarını açıklamıştı. Hindistan böylece ABD, Rusya ve Çin'in ardından bu tarz bir teknolojiye sahip dördüncü ülke olmuştu.

    ABD 1959'da başladığı bu alandaki denemelerine, büyük miktarda uzay çöpü yaratma riski nedeniyle 1985'de son vermişti.

    Etiketler:
    uydusavar, Uzay çöpü, uydu, Füze, Uzay, Pentagon, NASA, Dave Eastburn, Patrick Shanahan, Jim Bridenstine, Narendra Modi, Hindistan, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Dünyanın en etkileyici tiyatro sahneleri
    Dünyanın en etkileyici tiyatro sahneleri
    Karikatür
    ABD Genelkurmay Başkanı Dunford: Suriye'deki Kürt grupları eğitmeye devam edeceğiz
    İnfografik
    İşgal altındaki Golan tepeleri'nin haritası
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet