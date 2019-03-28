Hindistan'ın uydusavar testinin yankıları sürüyor: Pentagon ve NASA'dan uzay çöpü uyarısı

ABD, dünyanın alçak yörüngesindeki bir uyduyu başarılı şekilde füzeyle vurduklarını açıklayan Hindistan'ı ‘uzay çöpü' yaratma konusunda uyardı.
250'DEN FAZLA PARÇA TESPİT EDİLDİ
ABD Güney Komutanlığı'nı ziyareti sırasında Florida'da gazetecilere açıklama yapan Shanahan, Hindistan'ın duyurduğu testin sonuçlarına dair inceleme yaptıklarını belirtti.
Shanahan, "Mesajım şu olurdu: Hepimiz uzayda yaşıyoruz, bunu kirletmeyelim. Uzay, iş yürüttüğümüz bir yer olmalı. Uzay, insanların çalışma özgürlüğüne sahip olduğu bir yer olmalı" dedi.
NASA: SONRA DA BİZE GELİYORLAR
Öte yandan bir uyarı da NASA'dan geldi. Kurumun Başkanı Jim Bridenstine, "Bazı insanlar kasıtlı olarak uydusavar kapasitelerini test etmeyi seviyor ve yörüngede çöp alanları yaratıyor ki bugün hâlâ bunu çözmeye çalışıyoruz" dedi. Bridenstine, "Bu aynı ülkeler daha sonra bizzat kendi yarattıkları çöpler konusunda farkındalık için bize geliyorlar" eleştirisinde bulundu.
ÇARPIŞMA RİSKİ VAR
Ayrıca bu tür denemelerde ortaya çıkan enkazın sivil ve askeri uydu operasyonlarına zarar verebileceği de belirtiliyor.
Hindistan ise denemesinin alçak yörüngede gerçekleştiğini ve etkinin de burada sınırlı kaldığını, parçaların birkaç hafta içinde dünyaya düşeceğini savunuyor.
HİNDİSTAN DÖRDÜNCÜ GÜÇ OLDU, ABD ARTIK TEST ETMİYOR
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, 'Misyon Şakti' adını verdikleri testte, uydusavar füzeyle dünyanın alçak yörüngesinde yer alan bir uydu vurduklarını açıklamıştı. Hindistan böylece ABD, Rusya ve Çin'in ardından bu tarz bir teknolojiye sahip dördüncü ülke olmuştu.
ABD 1959'da başladığı bu alandaki denemelerine, büyük miktarda uzay çöpü yaratma riski nedeniyle 1985'de son vermişti.
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