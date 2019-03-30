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19:58 30 Mart 2019
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    Justin Trudeau

    Yolsuzluk skandalında Trudeau üzerindeki baskı güçleniyor: Ses kaydı yayınlandı

    © AFP 2019 / Lars Hagberg
    Dünya
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    Kanada Başbakanı Justin Trudeau, eski Adalet Bakanı'nın SNC-Lavalin yolsuzluk skandalı hakkında yeni belgeler yayımlanmasıyla, baskı altına girdi.

    Justin Trudeau
    © AFP 2019 / Lars Hagberg
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    Kanada hükümet yetkililerinin kendisini SNC-Lavalin şirketinin yolsuzluk vakasında soruşturulmasını engellemeye ikna etmeye çalıştığını söyleyen Eski Adalet Bakanı Jody Wilson-Raybould, parlamento komisyonuna bir ses kaydı ve diğer bazı belgeler verdi.

    BBC Türkçe'nin aktardığına göre, kamuoyuna açıklanan dosyaların, haftalardır skandalın etkilerini sınırlı tutmaya çalışan Trudeau üzerindeki baskıyı artırması bekleniyor.

    TRUDEAU'YA 'SORUŞTURMAYI ENGELLEMEK İÇİN ADALET BAKANINA BASKI YAPMA' SUÇLAMASI

    SNC-Lavalin'in eski yöneticilerinin, Libya'da 2011'de devrilen Muaamer Kaddafi iktidarı döneminde Libya'da ihale alabilmek için rüşvet verdiği iddia ediliyordu. Liberal Başbakan Trudeau ise, SNC-Lavalin'in soruşturulmasını engelleyecek ve bunun yerine para cezası verilmesini sağlayacak bir karar alması için Wilson-Raybould'a, baskı yapmakla suçlanıyor.

    Skandal nedeniyle Wilson-Raybould, geçen Şubat'ta istifa etmişti. Trudeu ise suçlamaları reddediyor. Ancak kamuoyu yoklamaları, skandalın gelecek Ekim ayında yapılacak genel seçimler öncesi, Trudeau ve hükümetine desteği sarstığını gösteriyor.

    SES KAYDINDA TRUDEAU'NUN ANLAŞMAYA VARILMASINI İSTEDİĞİ BELİRTİLİYOR

    Kanada Başbakanı Justin Trudeau
    © REUTERS / Chris Wattie
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    Kamuoyuna açıklanan, 18 dakikalık ses kaydında, Wilson-Raybould ve üst düzey yetkili Michael Wernick, telefonda SNC-Lavalin soruşturması hakkında konuşuyor. Eski Adalet Bakanı, neler konuşulduğunu tam anlamıyla kayıt altına alabilmek için Wernick'in bilgisi olmadan konuşmayı kaydettiğini ve davaya müdahale girişimlerinden kaygı duyduğunu söyledi.

    Konuşmada Wernick, birçok kez başbakanın şirketin soruşturulmamasını ve anlaşmaya varılmasını istediğini söyülyor. Trudeau ve yetkilileri, inşaat şirketinin soruşturulması halinde binlerce kişinin işinin tehlikeye girebileceğinden kaygılandıklarını vurguluyor. Wilson-Raybould ise, görüşmenin uygunsuz olduğu ve bu konuda görüşmeye devam etmelerinin tarafsızlığına gölge düşürebileceği uyarısında bulunuyor.

    PARLAMENTODA SORUŞTURMA

    Kanada Başbakanı Justin Trudeau
    © REUTERS / Chris Wattie
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    Liberallerin hakimiyetindeki adalet komisyonu, amaçlara ulaşıldığını söyleyerek SNC-Lavalin skandalı hakkındaki soruşturmaya geçtiğimiz günlerde son vermişti.

    Komisyonun soruşturmayı bitirmesinin ardından, Wilson-Raybould, ifadesini destekleyecek ek dosyalar sunacağını belirtti.

    Muhalefet partileri, Wilson-Raybould'un, Trudeau ve yakın adamlarını SNC-Lavalin skandalına müdahale etmekle suçladığı geçen ayki ifadesinin komisyona ifade vermesini istemişti.

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    Etiketler:
    Ses kaydı, Yolsuzluk, Jody Wilson-Raybould, Justin Trudeau, Kanada
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