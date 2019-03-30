Yolsuzluk skandalında Trudeau üzerindeki baskı güçleniyor: Ses kaydı yayınlandı

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, kamuoyuna açıklanan dosyaların, haftalardır skandalın etkilerini sınırlı tutmaya çalışan Trudeau üzerindeki baskıyı artırması bekleniyor.
TRUDEAU'YA 'SORUŞTURMAYI ENGELLEMEK İÇİN ADALET BAKANINA BASKI YAPMA' SUÇLAMASI
SNC-Lavalin'in eski yöneticilerinin, Libya'da 2011'de devrilen Muaamer Kaddafi iktidarı döneminde Libya'da ihale alabilmek için rüşvet verdiği iddia ediliyordu. Liberal Başbakan Trudeau ise, SNC-Lavalin'in soruşturulmasını engelleyecek ve bunun yerine para cezası verilmesini sağlayacak bir karar alması için Wilson-Raybould'a, baskı yapmakla suçlanıyor.
Skandal nedeniyle Wilson-Raybould, geçen Şubat'ta istifa etmişti. Trudeu ise suçlamaları reddediyor. Ancak kamuoyu yoklamaları, skandalın gelecek Ekim ayında yapılacak genel seçimler öncesi, Trudeau ve hükümetine desteği sarstığını gösteriyor.
SES KAYDINDA TRUDEAU'NUN ANLAŞMAYA VARILMASINI İSTEDİĞİ BELİRTİLİYOR
Konuşmada Wernick, birçok kez başbakanın şirketin soruşturulmamasını ve anlaşmaya varılmasını istediğini söyülyor. Trudeau ve yetkilileri, inşaat şirketinin soruşturulması halinde binlerce kişinin işinin tehlikeye girebileceğinden kaygılandıklarını vurguluyor. Wilson-Raybould ise, görüşmenin uygunsuz olduğu ve bu konuda görüşmeye devam etmelerinin tarafsızlığına gölge düşürebileceği uyarısında bulunuyor.
PARLAMENTODA SORUŞTURMA
Komisyonun soruşturmayı bitirmesinin ardından, Wilson-Raybould, ifadesini destekleyecek ek dosyalar sunacağını belirtti.
Muhalefet partileri, Wilson-Raybould'un, Trudeau ve yakın adamlarını SNC-Lavalin skandalına müdahale etmekle suçladığı geçen ayki ifadesinin komisyona ifade vermesini istemişti.
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