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13:15 01 Nisan 2019
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    Cemal Kaşıkçı cinayeti

    Washington Post iddiası: Kaşıkçı'yı öldüren grup ABD'de eğitim aldı

    © REUTERS / Leah Millis
    Dünya
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    Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinde rolü olan Suudi Arabistan ekibinden bazı isimlerin ABD'de eğitim aldığı öne sürüldü. İddiaya göre, eğitim ABD'nin Suudi istihbaratını modernize etme planı kapsamında verildi.

    Cemal Kaşıkçı
    © AP Photo / Emrah Gürel
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    Suudi asıllı ABD'li gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin üzerinden altı ay geçmişken olay gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

    ABD'nin etkili gazetelerinden Washington Post'un yazarı David Ignatius, ‘Suudi Hızlı Müdahale Grubu'nun bazı üyelerinin ABD'de Dışişleri Bakanlığı gözetiminde eğitim aldığını iddia etti. Arkansas merkezli özel güvenlik şirketi Tier 1 tarafından verilen eğitim, Washington ile Riyad arasındaki savunma ve istihbarat alanında işbirliğinin bir parçası olarak görüldü.

    EĞİTİM DURDURULDU

    Ignatius, eğitimin Kaşıkçı cinayeti sonrasında devam ettirilmediğine dikkat çekti. Benzer şekilde ABD'nin Suudi istihbaratını modernize etme planı da beklemeye alındı. Dışişleri Bakanlığı'ndan onay bekleyen bu proje de DynCorp şirketi bünyesinde bulunan Culpeper Ulusal Güvenlik Çözümleri adlı kuruluş tarafından yürütülüyordu.

    'ABD'YE EĞİTİME GİDİYORUM' DEMİŞ

    Suudi Arabistan
    © REUTERS / Hüseyin Aldemir
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    David Ignatius, Culpeper projesinde yer alan Suudi yetkililere de dikkat çekti.

    Proje kontaklarından olan Suudi istihbarat başkan yardımcısı Ahmed el Assıri, Kaşıkçı cinayetinin baş zanlılarından biri olarak yargılanıyor ve ‘Hızlı Müdahale Timi'ni kurduğu biliniyor.

    Suikast timinin başında olduğu bilinen güvenlik yetkilisi Maher Abdulaziz Mutreb'in de eğitim alan isimlerden biri olduğu belirtildi. 2002-2007 arasında İngiltere'nin başkenti Londra'da görev yapan Mutreb, Suudi Arabistan'daki yakınlarına ‘bir dizi eğitim programı için ABD'ye gittiğini' de bizzat kendisini söylemiş.

    CİNAYETTEN BİRKAÇ GÜN SONRA PROJEDEN ÇEKİLDİ

    Cemal Kaşıkçı
    © AP Photo / Emrah Gürel
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    Yazıda ayrıca, CIA'in eski direktörü olan, Culpeper'in da 2017 yılında yönetim kurulu başkanı olarak bilinen Michael Morell'in de Kaşıkçı cinayetinden birkaç gün sonra projeden çekildiği vurgulandı.

    David Ignatius, iddiasını ABD'li ve Suudi kaynaklara dayandırdı. Ignatius, kaynaklarının iki ülke arasındaki ilişkiyi koruyabilmek adına yeni kurallar ve hesap verebilirlik mekanizmaları inşa etmeyi umduklarını da aktardı.

    Suudi Arabistan her ne kadar olayla ilgili soruşturma yürütse de henüz Kaşıkçı'nın nasıl öldürüldüğüne dair net bir açıklama yapmadı.

    CIA DE VELİAHT PRENSİ İŞARET EDİYOR

    Bandar al-Aiban
    © AFP 2019 / Fabrice Coffrini
    Suudi Arabistan İnsan Hakları Komisyonu Başkanı: Kaşıkçı cinayeti ülkenin iç meselesi
    Riyad yönetimi 15 kişilik infaz ekibinden 11'i hakkında dava açmış, bunlardan beşinin idamla yargılanmasına hükmetmişti. 11 kişi arasında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a yakın isimler Suud el-Kahtani ve General Ahmet el-Assıri de bulunuyor. ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA de cinayetten Veliaht Prensi sorumlu tutan bir rapor hazırlamıştı.

    Eski hükümet danışmanı da olan Kaşıkçı, Suudi Prensi Muhammed bin Selman'ın birçok kararını ve Riyad yönetiminin Yemen'e askeri müdahalesini eleştiriyordu.

    Etiketler:
    Gazeteci, Cinayet, istihbarat, Eğitim, Tier 1, Culpeper, DynCorp, Ahmed el-Assıri, Maher Abdulaziz Mutreb, Cemal Kaşıkçı, Muhammed bin Selman, Michael Morell, David Ignatius, Riyad, Suudi Arabistan, İstanbul, Türkiye, ABD
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