Washington Post iddiası: Kaşıkçı'yı öldüren grup ABD'de eğitim aldı

ABD'nin etkili gazetelerinden Washington Post'un yazarı David Ignatius, ‘Suudi Hızlı Müdahale Grubu'nun bazı üyelerinin ABD'de Dışişleri Bakanlığı gözetiminde eğitim aldığını iddia etti. Arkansas merkezli özel güvenlik şirketi Tier 1 tarafından verilen eğitim, Washington ile Riyad arasındaki savunma ve istihbarat alanında işbirliğinin bir parçası olarak görüldü.
EĞİTİM DURDURULDU
Ignatius, eğitimin Kaşıkçı cinayeti sonrasında devam ettirilmediğine dikkat çekti. Benzer şekilde ABD'nin Suudi istihbaratını modernize etme planı da beklemeye alındı. Dışişleri Bakanlığı'ndan onay bekleyen bu proje de DynCorp şirketi bünyesinde bulunan Culpeper Ulusal Güvenlik Çözümleri adlı kuruluş tarafından yürütülüyordu.
'ABD'YE EĞİTİME GİDİYORUM' DEMİŞ
Proje kontaklarından olan Suudi istihbarat başkan yardımcısı Ahmed el Assıri, Kaşıkçı cinayetinin baş zanlılarından biri olarak yargılanıyor ve ‘Hızlı Müdahale Timi'ni kurduğu biliniyor.
Suikast timinin başında olduğu bilinen güvenlik yetkilisi Maher Abdulaziz Mutreb'in de eğitim alan isimlerden biri olduğu belirtildi. 2002-2007 arasında İngiltere'nin başkenti Londra'da görev yapan Mutreb, Suudi Arabistan'daki yakınlarına ‘bir dizi eğitim programı için ABD'ye gittiğini' de bizzat kendisini söylemiş.
CİNAYETTEN BİRKAÇ GÜN SONRA PROJEDEN ÇEKİLDİ
David Ignatius, iddiasını ABD'li ve Suudi kaynaklara dayandırdı. Ignatius, kaynaklarının iki ülke arasındaki ilişkiyi koruyabilmek adına yeni kurallar ve hesap verebilirlik mekanizmaları inşa etmeyi umduklarını da aktardı.
Suudi Arabistan her ne kadar olayla ilgili soruşturma yürütse de henüz Kaşıkçı'nın nasıl öldürüldüğüne dair net bir açıklama yapmadı.
CIA DE VELİAHT PRENSİ İŞARET EDİYOR
Eski hükümet danışmanı da olan Kaşıkçı, Suudi Prensi Muhammed bin Selman'ın birçok kararını ve Riyad yönetiminin Yemen'e askeri müdahalesini eleştiriyordu.
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