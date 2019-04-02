BM: Dünya nüfusu 2050'de 9.7 milyara ulaşacak

"2019 yılında 7.7 milyar olarak tahmin edilen dünya nüfusu, azalan bir oranda da olsa büyümeye devam ediyor. Nüfusun 2050 yılında 9.7 milyar civarına yükselmesi ve yüzyılın sonunda bu rakamın 11 milyara yükselmesi bekleniyor."
'Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı Eylem Programının Gözden Geçirilmesi ve Değerlendirilmesi ile 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'nin takibi ve gözden geçirilmesine katkısı' başlıklı rapor, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından dün gerçekleşen BM Nüfus ve Gelişim Komisyonu'nun 52. oturumunda sunuldu.
'DOĞAL KAYNAKLAR ÜZERİNDE BASKI YARATACAK'
Bu yıl, Mısır'ın başkenti Kahire'de 1994 yılında kabul edilen Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı Eylem Programının 25. yılı.
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