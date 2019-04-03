NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Hitler, Stalin ve IŞİD’i aynı safa koydu

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD Kongresi’nde yaptığı konuşmada Adolf Hitler, Josef Stalin ve IŞİD’i aynı safa koydu.

© Sputnik / Dmitry Shorkov IŞİD sığınaklarında ele geçirilen İsrail ve NATO yapımı silahlar Suriye’de sergilendi

Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında bulunduğu Washington'da ABD Kongresinde düzenlenen oturumda konuştu.

Stoltenberg, “Özgürlüğün düşmanları var. Onları caydırmamız gerekiyor. Eğer bunu başaramazsak savaşmamız gerekecek. Hitler’i barışçıl protestocularla durdurmak mümkün değildi. Stalin’i sözlerle caydırmak mümkün değildi. IŞİD’i diyalog ile yenmek mümkün olmazdı” dedi.

Stoltenberg terörün, NATO üyelerinin özgürlüğüne, değerlerine ve yaşam şekillerine saldırdığını belirterek, "Teröre karşı cevabımız, daha fazla açıklık ve demokrasi olmalı. Değerlerimiz baskın gelecek. Özgürlük baskıya, hoşgörüsüzlük hoşgörüye ve sevgi nefrete üstün gelecek. Bunu Yeni Zelanda'daki (saldırıya uğrayan) camilerin bahçesine bırakılan çiçeklerde gördüm." görüşünü paylaştı.

“Gelecekteki özgürlük düşmanları yeniden şiddeti seçebilir” diyen Stoltenberg, “Bir tek barış isteğimiz yeterli değil. Hareket etmeli ve yatırım yapmalıyız. Müttefikler, savunmaya daha fazla harcama yapmalı” diye ekledi.

Stoltenberg, NATO’nun 70. yıldönümü kutlamaları için ABD’ye geldi. Washington’da yarın NATO Konseyi toplantısı yapılacak.