Yeni Zelanda meclisi de silah yasasını kabul etti

Yeni Zelanda, 50 kişinin yaşamını yitirdiği cami saldırıların ardından tüm yarı otomatik askeri tarz ve saldırı tüfeklerin yasaklanmasını öngören yasa mecliste de kabul edildi.

© AFP 2019 / Yelim Lee Yeni Zelanda lafta bırakmadı: Saldırılardan sadece altı gün sonra silah yasaları değişti

Mecliste yaklaşık bir haftadır görüşülen yeni silah yasası, 120 milletvekilinden 119'unun oyuyla kabul edildi. Yasa, Yeni Zelanda Genel Valisi Patsy Reddy'nin onayının ardından yürürlüğe girecek.

Yasanın kabul edilmesinin ardından bir teşekkür konuşması yapan Başbakan Jacinda Ardern, iktidar ve muhalefet milletvekillerinin önemli bir adım attığını söyledi.

'BU SİLAHLAR ÖLDÜRMEK İÇİN TASARLANMIŞ'

Ardern, "Burada olmamızın nedeni mağdurlar ve aileleri. Hastanedeki yaralıları ziyaret ettiğimde, hiçbirinin sadece tek yerinde kurşun yarası yoktu. Her birinde birden fazla kurşun yarası vardı. Sakat bırakıcı yaralanmalar vardı, iyileşmeleri aylar sürebilecek yaralar. Bu insanlar hayatları boyunca psikolojik rahatsızlık bir yana engelleri ile yaşayacak. Onlar için buradayız, inanıyorum ki onlar da burada bizim yaptıklarımıza destek veriyor. Çünkü bu silahlar öldürmek, sakatlamak için tasarlanmış” dedi.

İKİ HAFTADA DEĞİŞTİ

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Saldırının hemen ardından Başbakan Ardern, ülkedeki silah yasalarının değiştirileceği sözünü vermişti. İki hafta sonra da söz konusu değişiklik yapılmıştı.

Yeni silah yasaları kapsamında, silah sahipleri internet üzerinden sahip oldukları silahların bilgilerini polisle paylaşacak. Silahların teslimi için verilen yasal sürede gerekli bildirimde bulunmayan ve silahlarını teslim etmeyenlere 3 yıla kadar hapis veya 4 bin dolara kadar da para cezasına çarptırılabilecek.

Önceki yasalara göre silah ruhsatı, herhangi bir suç geçmişi olmayan, 16 yaşından büyük, geçerli bir nedeni olanlara polis tarafından veriliyordu.