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21:15 10 Nisan 2019
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    İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu

    Rus Senatör: Netanyahu yeniden seçilirse sert ama öngörülebilir bir tutum sergiler

    © REUTERS / Ronen Zvulun
    Dünya
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    Rusya Federasyon Komitesi’nin Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, İsrail’deki seçimlerde mevcut Başbakan Benyamin Netanyahu’nun yeniden seçilmesi halinde uluslararası ilişkilerde sert ama öngörülebilir bir tutum sergileyeceğini ifade etti.

    Facebook’tan açıklama yapan Kosaçev “Koalisyonun diğer parti ve bloklarla yaptığı ön anlaşmalar göz önünde bulundurulursa Netanyahu’nun açık bir avantajı var. Önümüzdeki görüşmeler sırasında 65-67 oyluk gerekli çoğunluğu sağlayabilir” ifadelerini kullandı.

    İsrail Başsavcılığı’nın rüşvet, dolandırıcılık ve görevini kötüye kullanma gibi suçlamalar yönelteceğini belirtmesine rağmen, Netanyahu’nun kendinden çok emin olduğuna dikkat çeken Kosaçev, bunları dostu ABD Başkanı Donald Trump gibi ‘cadı avı’ olarak değerlendirdiğini kaydetti.

    Kosaçev “Bir sansasyon olmaz da Netanyahu 5 yıl için yine göreve gelirse, uluslararası ilişkilerde oldukça sert ama öngörülebilir bir tavır güdecek. Ancak biz İsrail iktidarındaki güçlerle diyalog kurabiliriz, parlamento deneyimimizden dolayı bunu doğrulayabiliriz. Son yıllarda İsrailli meslektaşlarımızla çok açık ve verimli görüşmelerimiz oluyor” değerlendirmesini yaptı.

    Sara-Benyamin Netanyahu çifti oy kullandıkları seçim merkezinde gençlerle selfie çektirdi.
    © REUTERS / Ariel Schalit
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    Kosaçev, İsrailli senatörlerin ABD’lilerin aksine, tüm farklılıklara rağmen görüşmelerden kaçınmadıklarını, muhataplarını dinlemeyi bildiklerini vurguladı ve “Bu nedenle Knesset’ın yeni ekibiyle diyaloğun sürdürüleceğinden eminim” dedi.

    İsrail'de dün yapılan parlamento seçimlerine ilişkin ilk sonuçlar gelmeye başladı. Mevcut sonuçlara göre, Başbakan Benyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi ve Benny Gantz liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakın başabaş gittiği görülürken, hem Netanyahu hem de Gantz zafer ilan etmişti.

    Komisyonun 17 Nisan'da kesin sonuçları açıklamasının ardından İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin koalisyon hükümetini kurmaya en yakın gördüğü parti liderine hükümeti kurma görevini verecek.

    Cumhurbaşkanının görevlendirmesinin ardından söz konusu parti liderinin 28 gün içinde koalisyon hükümetini kurması gerekiyor.

    Ancak koalisyonu kurmakla görevlendirilen parti lideri, iki hafta ek süre talep etme hakkına sahip. İsrail'deki erken genel seçimde 41 parti, 5 milyon 800 binden fazla seçmenin oyunu almak için yarışmıştı.

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    Etiketler:
    ABD, Netanyahu, Rusya, İsrail, Konstantin Kosaçev
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