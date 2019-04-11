Dünyanın en değerli şirketi Amazon, 'koca kulak' çıktı

ABD merkezli e-ticaret ve bulut bilişim devi Amazon'un akıllı asistanı Alexa'nın ses kayıtları yaptığı ve bunların şirket için çalışan bir ekip tarafından dinlenildiği ortaya çıktı. Ses kayıtlarının müşterinin önadı, cihazının seri numarası ve hesap numarasıyla bağlantılandırılması, soru işaretleri yarattı.

Küresel çapta elektronik dinleme faaliyetlerinden dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos'un sahibi olduğu dünyanın en değerli şirketinin de eksik kalmadığı ortaya çıktı. Amazon'un eski çalışanlarıyla görüşen Bloomberg, online devinin yapay zekalı sanal asistanı Alexa üzerinden 'Büyük Birader' faaliyetlerinde bulunduğunu duyurdu.

Buna göre Amazon'da çalışan bir ekip, sesle kontrol edilen Alexa ile bağlantılı çalışan cihazların kaydettiği kullanıcı seslerini dinliyor. Amazon'un ses gözden geçirme programında çalışmış 7 kişi, bazı günler dinledikleri metaryalin 9 saatlik vardiya başı 1000 ses kaydına çıktığına söyledi. Üstelik ses kayıtlarının müşterinin önadı, cihazının seri numarası ve hesap numarasıyla bağlantılandırıldığını belirtti.

Ekip üyelerinin dinlediklerini söyledikleri kayıtlar arasında bir kadının duşta şarkı söylemesi, bir çocuğun çığlık atışı, bir cinsel saldırı da var. Çalışanlar, anlaşılması zorlaşan ya da çok komik gelen ses kayıtlarını kendi aralarındaki sohbet odalarında paylaştıklarını da kaydetti.

Haberin patlak vermesi üzerine BuzzFeed News'a e-posta yoluyla açıklama yapan bir Amazon sözcüsü, Alexa ses kayıtlarından son derece küçük parçaların dinlenilip çözümlendiğini, bunun konuşma tanıma ve doğal dil anlama sistemlerini geliştirmek için gerekli olduğunu, bu sayede Alexa'nın kullanıcıların taleplerini daha iyi anladığını ve herkes için iyi hizmet verilmesini sağladığını söyledi.

Listeners work nine hour shifts, with each reviewing as many as 1,000 audio clips per shift https://t.co/83JkoLtSl4 — zerohedge (@zerohedge) 10 Nisan 2019

Sözcü "Her türlü enformasyona en yüksek derece gizlilik muamelesi yapıyor ve korumak için kısıtlı erişim, hizmet şifreleme ve kontrol ortamımızın denetleme mekanizmalarından oluşan çok etkenli onaylama süreci kullanıyoruz" dedi.

Amazon'un gizlilik politikasında, Alexa'nın yazılımının, müşterinin Alexa kullanımı, karşılıklı etkileşimi ve diğer bağlantılı ürünleri kullanışıyla ilgili bir dizi veriyi şirkete sağladığı belirtiliyor. Ama şirket çalışanlarının kendi aralarında bu verilerle nasıl bir etkileşime geçtiğine dair bir açıklama sunulmuyor.

Sık sorulan sorular bölümünde, Alexa'nın tüm konuşmaları kaydetmediği, sadece 'Alexa', 'Amazon', 'bilgisayar' veya kendi akıllı hoparlörü 'Echo' gibi bir 'uyandırma kelimesi' geçtiğinde kayıtta bulunduğu söyleniyor.

© REUTERS / Danny Moloshok/File Photo Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos rekor anlaşmayla boşandı

Ancak Mayıs 2018'de ABD'nin Portland eyaletinin Oregan şehrinde bir Echo'nun bir kadının özel konuşmalarını kocasının bir müşterisine göndermesi haber olmuştu. Böyle 'kaza' diye açıklanan kontrolsüz faaliyetlerin mevcut olduğu biliniyor.

Diğer iki popüler ses kontrollü asistanın üreticisi Apple ve Google da kullanıcıların verdiği komutları gözden geçirmekle görevli ekip çalıştırıyor.

Ancak bu iki teknoloji devi kayıtları anonim tuttuklarını ve müşterilerin hesaplarıyla bağlantılandırmadıklarını savunuyor.

Amazon staff listen to customer's Alexa recordings https://t.co/gXNUX7xFSQ — The Guardian (@guardian) 11 Nisan 2019

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