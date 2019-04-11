Snowden, BM’nin Assange’la ilgili açıklamalarını hatırlattı

Snowden, ayrıca BM uzmanlarının Londra'ya, insan haklarına uymaları ve Assange'ın Ekvador Büyükelçiliği'nden engelsiz çıkmasına izin vermeleri çağrısını içeren 21 Aralık 2018 tarihli kararının fragmanını da paylaştı.
Important background for journalists covering the arrest of Julian #Assange by Ecuador: the United Nations formally ruled his detention to be arbitrary, a violation of human rights. They have repeatedly issued statements calling for him to walk free--including very recently. pic.twitter.com/fr12rYdWUF— Edward Snowden (@Snowden) 11 Nisan 2019
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)