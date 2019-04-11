Snowden, BM’nin Assange’la ilgili açıklamalarını hatırlattı

ABD'li eski Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) çalışanı Edward Snowden, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Julian Assange'ın Ekvador tarafından gözaltına alınmasını aydınlatan gazeteciler için önemli bir not: BM resmi olarak Assange'ın gözaltına alınmasının yargısız ve insan hakları ihlali olacağına karar vermişti. Onlar, Assange'ın serbest bırakılması çağrısını içeren açıklamaları defalarca yaymıştı." dedi.

Snowden, ayrıca BM uzmanlarının Londra'ya, insan haklarına uymaları ve Assange'ın Ekvador Büyükelçiliği'nden engelsiz çıkmasına izin vermeleri çağrısını içeren 21 Aralık 2018 tarihli kararının fragmanını da paylaştı.