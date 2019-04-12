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11:40 12 Nisan 2019
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    Papa, barış için Güney Sudanlı liderlerin ayağını öptü

    © REUTERS / VATICAN MEDIA
    Dünya
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    Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Vatikan'da kabul ettiği Güney Sudan heyetinde bulunan liderlerin ayağını öperek ülkelerinde barışın devam etmesini diledi.

    Güney Sudan'daki barış kutlamalarında Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit ve Muhalif Sudan Halk Kurtuluş Hareketinin (SPLM-IO) lideri Riek Machar
    © REUTERS / Andreea Campeanu
    Güney Sudan Devlet Başkanı iç savaş nedeniyle halkından özür diledi
    Papa’nın bu ‘beklenmedik’ hareketi, Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit ve heyette bulunan muhalefet liderlerin Vatikan'ı ziyaretinde yaşandı. Papa, yapılan görüşmede yere eğilerek Güney Sudanlı yetkililerin tek tek ayağını öptü.

    Güney Sudanlı yetkililerin ‘afalladığı’ görülürken, Papa’nın da eğilirken zorluk çektiği ve yardımcılarından destek aldığı dikkat çekti.

    Papa, Güney Sudanlı yetkililere ülkelerinde yaşanan krizin yeniden bir iç savaşa dönüşmemesi için acil harekete geçmeleri çağrısında bulundu.

    © REUTERS / VATICAN MEDIA
    Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Vatikan'da kabul ettiği Güney Sudan heyetinde bulunan liderlerin ayağını öperek ülkelerinde barışın devam etmesini diledi.

    SUDAN'DAKİ DARBEYİ HATIRLATTI, DUAYA DAVET ETTİ

    Papa Francis, "Siz kardeşlerimin barış içinde kalmasını istiyorum. Tüm kalbimle söylüyorum; artık ileriye gitmeliyiz. Evet ortada çok büyük sorunlar var ancak bizi alt edemeyecekler. Sorunlarınızı çözün” ifadelerini kullandı.

    © REUTERS / -
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    Komşu ülke Sudan'da yaşanan askeri darbeyi de hatırlatan Papa, barışın korunması ve yapılan ateşkes antlaşmasının devam etmesi gerektiğini ifade etti.

    Papa ayrıca barışa katkı sağlaması amacıyla Güney Sudanlı yetkilileri Vatikan'da kalarak 24 saat süreyle dua etmeye davet etti.

    AFRİKA'NIN EN GENÇ ÜLKESİ

    Sudan’dan 2011 yılında ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Afrika’nın en genç ülkesi Güney Sudan, 2013 yılından beri etnik gruplar arasında on binlerce kişinin ölümüne neden olan iç savaşla boğuşuyordu.

    Güney Sudanlı yetkililer Haziran 2018'de komşu Sudan'ın başkenti Hartum'da bir araya gelerek yaklaşık beş yıl süren iç savaşın bitmesi için ateşkes antlaşması imzalamıştı.

    Ülkede daha önce de zaman zaman barış sağlanmış ancak kalıcı olamamıştı. Papa’nın kabul ettiği heyetteki isimler de savaş halindeki taraflardan kabul ediliyordu.

    Etiketler:
    Vatikan, Salva Kiir Mayardit, öpmek, ayak, Barış, Savaş, Sudan, Güney Sudan, Papa Francis
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