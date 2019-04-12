Papa, barış için Güney Sudanlı liderlerin ayağını öptü

Güney Sudanlı yetkililerin ‘afalladığı’ görülürken, Papa’nın da eğilirken zorluk çektiği ve yardımcılarından destek aldığı dikkat çekti.
Papa, Güney Sudanlı yetkililere ülkelerinde yaşanan krizin yeniden bir iç savaşa dönüşmemesi için acil harekete geçmeleri çağrısında bulundu.
SUDAN'DAKİ DARBEYİ HATIRLATTI, DUAYA DAVET ETTİ
Papa Francis, "Siz kardeşlerimin barış içinde kalmasını istiyorum. Tüm kalbimle söylüyorum; artık ileriye gitmeliyiz. Evet ortada çok büyük sorunlar var ancak bizi alt edemeyecekler. Sorunlarınızı çözün” ifadelerini kullandı.
Papa ayrıca barışa katkı sağlaması amacıyla Güney Sudanlı yetkilileri Vatikan'da kalarak 24 saat süreyle dua etmeye davet etti.
AFRİKA'NIN EN GENÇ ÜLKESİ
Sudan’dan 2011 yılında ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Afrika’nın en genç ülkesi Güney Sudan, 2013 yılından beri etnik gruplar arasında on binlerce kişinin ölümüne neden olan iç savaşla boğuşuyordu.
Güney Sudanlı yetkililer Haziran 2018'de komşu Sudan'ın başkenti Hartum'da bir araya gelerek yaklaşık beş yıl süren iç savaşın bitmesi için ateşkes antlaşması imzalamıştı.
Ülkede daha önce de zaman zaman barış sağlanmış ancak kalıcı olamamıştı. Papa’nın kabul ettiği heyetteki isimler de savaş halindeki taraflardan kabul ediliyordu.
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