Oliver Stone: Assange, insanlık adına büyük bir iş çıkardı

© REUTERS / PETER NICHOLLS Polisin baskın yaptığı Assange hakkında İngiliz yargısından mahkumiyet, ABD'den iade talebi

Twitter hesabından açıklama yapan Stone, "Julian Assange gerçekleri yayınlayan biri. İnsanlık dışı bir muameleye maruz kalsa da, Assange insanlık adına büyük bir iş çıkardı" ifadelerini kullandı.

Stone, Assange'ın yaptığı çalışmaların insanların bilme hakkının ve ABD ile İngiltere'nin günümüzdeki tiranlık haline gelen baskısına karşı temel özgürlüğümüzün devam etmesi açısından önem taşıdığını vurguladı.

#JulianAssange is a publisher for truth. He’s done great work on behalf of mankind despite his inhumane treatment. This case is crucial to the survival of our right to know and our essential freedom against #USA and #UK oppression — and now tyranny! — Oliver Stone (@TheOliverStone) 11 Nisan 2019

© Sputnik / РИА Новости Simonyan'dan tutuklanan Assange hakkında açıklama: Kazanan küresel ikiyüzlülük oldu

​İngiliz polisi tarafından Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'nde gözaltına alınan Wikileaks kurucusu Julian Assange, çıkarıldığı mahkemede kefaletle serbest kalma kurallarını ihlal gerekçesiyle tutuklanmıştı.