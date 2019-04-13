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22:56 13 Nisan 2019
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    ABD ve Kanada’da polis görevlileri tarafından kullanılan DodgeDurango SSV.

    Kanada'da İslam karşıtı silahlı grup kuruldu

    © Fotoğraf: Thomas Auto Group
    Dünya
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    Kanada'da son yıllarda yükselen İslam karşıtlığı, silahlı bir grup kurulması noktasına kadar geldi. Kendilerine 'The Three Percenters' (Yüzde Üçler) adını veren ve sembol olarak da 'III%' işaretini kullanan aşırı sağcı grubun, Kanada topraklarında 'savaş vereceği' ifade edildi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Papa Francis
    © REUTERS / Alessandro Di Meo/Pool
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    Haber sitesi "vice.com"da yaklaşık 8 ay süren bir araştırmanın ardından yayımlandığı belirtilen haberde, söz konusu grubun, "Savaş arkadaşlarıyız, savaş halindeyiz ve hayatımızın mücadelesinin ortasındayız" sloganıyla hareket ettiği bildirildi.

    Haberde, grup liderlerinden Robert Welling'in açıklamalarına yer verildi. Buna göre Welling, Kanada hükümetinin kendilerini "yerli teröristler" olarak gördüğünü belirterek, "Zamanı gelirse ve güç kullanıp harekete geçmemiz gerekirse, bunu yaparız." ifadesini kullandı.

    "Biz İslam'ı ve Müslümanları sevmiyoruz." diyen Welling, Kanada için bir İslami işgalin ufukta olduğunu, bunun da iltica ve göçle gerçekleşeceğini savundu. Haberde, grubun kendisi de dahil olmak üzere Kanada genelinde 16 camiyi "aktif olarak kontrol ettiğini" söylediği belirtilen Welling'in, "Bu camiler, terörist eğitim grupları için eğitim cepheleridir. Bu camileri izlemeye ve durumlarını kaydetmeye devam edeceğiz." ifadesine yer verildi.

    ADI BİR EFSANEDEN GELİYOR

    Habere göre, adını, 2008'de Barack Obama'nın ABD Başkanı seçilmesinin ardından kurulan aynı adlı paramiliter örgütten alan grup, Kanada'da ise 2015'te Justin Trudeau'nun iktidara gelmesinden sonra kuruldu.

    Calais sığınmacı kampı
    © AFP 2019 / Louisa Gouliamaki
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    Amerikan Kurtuluş Savaşı'nda İngilizlere karşı savaşan yüzde 3 oranındaki nüfus ile ilgili efsaneyi kendilerine rehber ve isim olarak alan grup, ilk olarak sosyal medyada örgütlenerek kendinden söz ettirdi.

    Grup, Toronto ve Montreal başta olmak üzere Kanada'nın büyük kentlerinde neredeyse her hafta en az bir gösteri yaparak, eylem ve söylemleri ile taraftar toplamaya çalışıyor. Bu arada, grubu yakından takip eden Antifa isimli anti-faşist görüşlü karşıt grup ise büyük kentlerdeki aşırı sağcı ve İslamofobik gösterilere, karşı gösteri ile cevap veriyor.

    SADECE ALBERTA'DA 1600'DEN FAZLA ÜYESİ VAR

    Grubun, sadece Alberta'da 1600'den fazla üyesi olduğu belirtiliyor.

    Grup üyelerinin sosyal medya hesaplarında paylaştıkları otomatik silahlar ve arazideki askeri eğitim görüntülerine de yer verilen haberde, grup üyelerinin askeri arazi eğitimlerinin yanı sıra bulundukları şehirlerdeki cami ve mescitleri izledikleri bilgisi de paylaşıldı.

    KANADA POLİSİ'NİN HABERİ VAR

    Haberde, ülkenin en yüksek düzeydeki polis teşkilatı olan Kanada Kraliyet Atlı Polisi RCMP'nin görüşüne de başvuruldu. Gelişmelerden haberdar olduğunu vurgulayan RCMP, "RCMP bu grubun farkında. RCMP, hareketleri veya ideolojileri araştırmıyor, ancak Kanadalıların güvenliğini ve emniyetini tehdit eden herhangi bir bireyin ya da grubun suç faaliyetlerini araştırıyor." açıklamasında bulundu.

    'GRUP, BİREYSEL SALDIRGANLARA CESARET VERİYOR'

    Haberde, uzmanların grubun faaliyetlerine ilişkin değerlendirmesi de yer aldı.

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    © AP Photo / Matt York
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    Söz konusu faaliyetlerin 'yalnız kurt' olarak nitelendirilen bireysel saldırganları cesaretlendirdiğini belirten uzmanlar, tehlikenin ciddi ve büyük olduğunu kaydetti. Uzmanlar, "şiddete karşı savunma oluşturma" taktiğinin, bir bireyin veya küçük bir hücrenin savaşı camilere götürmesi ve saldırganlık yapma potansiyelini artırdığını vurgulayarak, "Bu, birilerinin raydan çıkması için gerçekten güçlü bir ihtimal." değerlendirmesinde bulundu.

    'TERÖRİST ÖRGÜT LİSTESİNE ALINMALI'

    Öte yandan, Alberta Müslüman Halkla İlişkiler Konseyi (AMPAC) konuya ilişkin bir açıklama yaparak, grubun resmi olarak "terörist organizasyonlar listesi"ne alınması çağrısında bulundu.

    AMPAC Başkan Yardımcısı Adil Hasan, söz konusu grubun, terör örgütü listesine dahil edilecek kriterleri karşıladığına inandıklarını söyledi.

    Hasan, "Grup uzun bir sicil kaydına sahip, oldukça düzenli ve son derece aktif. Nefreti çoğaltmaları, yaymaları ve şiddet eğilimleri göstermeleriyle bu grubun terör listesine alınmak için gereken testi geçtiğini düşünüyoruz. Bunu izlemeye devam ediyoruz." dedi.

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    Etiketler:
    Silahlı grup, İslam karşıtlığı, The Three Percenters (Yüzde Üçler), Kanada
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