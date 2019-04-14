WhatsApp, Instagram, Twitter ve Facebook'a erişim sıkıntısı: Mesajlar iletilmiyor

En çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından olan WhatsApp, Instagram ve Twitter'a erişim sıkıntısı yaşanıyor. Twitter'a erişim kesintili bir şekilde sağlanırken, WhatsApp ve Instagram'a ise bir süredir erişim sağlanamıyor.

Bugün öğle saatlerinden itibaren WhatsApp üzerinden gönderilen mesajların iletilemediği tespit edildi.

Bunun yanında, Twitter ve Instagram gibi diğer sosyal medya paylaşım uygulamalarına da dünya çapında erişim sıkıntısı yaşandığı öğrenildi.

Konuyla ilgili olarak, erişim sıkıntısı yaşanan uygulamardan ise herhangi bir resmi açıklama henüz yapılmadı.