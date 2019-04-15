Kayıt
16:52 15 Nisan 2019
Canlı Yayın
    Arama

    NATO Parlamenter Asamblesi Başkanı'ndan S-400 açıklaması: Türkiye neyi alacağına kendisi karar verir

    © AA /
    Dünya
    URL'yi kısaltın
    0 21

    NATO Parlamenter Asamblesi Başkanı Madeleine Moon, Türkiye'nin S-400 alımı kararıyla ilgili yaptığı açıklamada "Türkiye ne alacağı ile ilgili kararı kendisi verir" dedi.

    Mike Pence
    Joshua Roberts
    Pence: Türkiye, Rusya'dan S-400 almakla NATO ortaklığı arasında seçim yapmalı
    NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Başkanı Madeleine Moon, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemi almasının kendi kararı olduğunu belirterek, "Türkiye ne alacağı ile ilgili kararı kendisi verir" dedi.

    Antalya'da 12-14 Nisan tarihlerinde düzenlenen ve dün sona eren NATO PA 99. Rose-Roth Semineri ve Akdeniz Orta Doğu Özel Grubu Ortak Toplantısı'na katılan Moon, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alması ve Türkiye'nin NATO'da üstlendiği rol hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

    'TÜRKİYE NATO İÇİN GÜÇLÜ VE SAĞLAM BİR MÜTTEFİK'

    Türkiye'yi güçlü ve aktif bir NATO müttefiki olarak tanımlayan Moon, "Türkiye, çok kritik olaylarda ve süreçlerde önemli roller üstleniyor. Afganistan, Irak ve Kosova’daki rolünü buna örnek gösterebiliriz. Türkiye, NATO için sorumluluk alabilen, güçlü ve sağlam bir müttefik" ifadesini kullandı.

    Moon, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in, Türkiye'nin S-400 almasının kendi kararı olduğu açıklamasına dikkati çekerek, "Sekreter Stoltenberg haklı. Türkiye ne alacağı ile ilgili kararı kendisi verir. Aynı şekilde her NATO üyesi ülkenin satın aldığı şey o devletin kararıdır. NATO, kimseye ne alacağını ya da ne yapacağını söylemez. Bu NATO'nun çalışma tarzı değildir ama her tercihin bir sonucu olduğunu da bilmek gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

    'BU İŞİ UZMANLARINA BIRAKALIM'

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in basın toplantısı
    © REUTERS / Maxim Shemetov
    Putin yıl sonu basın toplantısı düzenledi: Türkiye NATO üyesi olmasına karşın bağımsız bir dış politika izliyor
    Türkiye’nin S-400 tercihinin NATO sistemlerinin güvenliği ve F-35'ler ile entegrasyonu konusunda risk içerdiğini aktaran Moon, “Ben bir siyasetçiyim, teknisyen ya da mühendis değilim, Dışişleri Bakanı (Mevlüt) Çavuşoğlu ile görüştüğümüzde 'Bu işi uzmanlarına bırakalım' dedik fakat şunu ifade etmeliyim ki, Türkiye istediği her şeyi alma hakkına sahip" diye konuştu.

    Moon, Türkiye’nin Suriye'de yaşanan insanlık dramında üstlendiği role de değinerek, Türkiye'nin Suriyelilere yaptığı yardımların ve kriz sürecinde aldığı sorumluluğun değerli bir örnek olduğunu belirtti.

    'TÜRKİYE, GELECEKTEKİ SURİYE İÇİN ÇOK KIYMETLİ BİR TEMEL İNŞA EDİYOR'

    "Türkiye, Suriyelileri yalnızca güvenli alanlarda misafir etmiyor, aynı zamanda onları şehirlere ve sosyal hayata dahil ediyor" diyen Moon, şöyle devam etti:

    "Bu çabaların çok önemli olduğunu düşünüyorum. En nihayetinde insanlar bir gün evlerine dönecekler ancak dönecek insanların çocuklarının eğitime ve kendisini güven içerisinde hissetmeye ihtiyacı var. Gelecek nesil Suriye'de yeni bir ülke ve gelecek inşa edecek yani Türkiye gelecekteki Suriye için çok kıymetli bir temel inşa ediyor."

    Türkiye’nin, Orta Doğu’nun istikrarı konusunda oynadığı önemli role de değinen Moon, IŞİD'E karşı verilen mücadeleyi önemli bir başarı olarak tanımladı.

    'TÜRKİYE'NİN NATO'NUN BİR PARÇASI OLARAK KALMASINI İSTİYORUZ'

    NATO PA Başkan Yardımcısı Franklin Van Kappen de NATO'nun en önemli üyelerinden birisi olan ve Avrupa ile Orta Doğu arasındaki ilişkilerde köprü vazifesi gören Türkiye'nin NATO'nun parçası olmasından büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

    Kappen, Türk ordusunun NATO'nun ikinci büyük ordusu olduğunun altını çizerek, "Bu nedenle Türkiye’nin NATO’nun bir parçası olmasından mutluluk duyuyoruz ve öyle kalmasını istiyoruz. Türkiye’yi yanımızda tutmak istiyoruz" diye konuştu.

    Soçi'de Putin ile Erdoğan'dan İdlib'de silahsız bölge açıklaması
    © REUTERS / Alexander Zemlianichenko
    ‘NATO ülkelerinden sadece Türkiye bağımsız olarak silah seçme hakkını savunuyor’
    Kappen, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemi almak istemesine de değinerek, bu talebin her iki tarafın da bakış açısıyla değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

    Türkiye'nin uzun dönemdir Patriotlar için talepte bulunduğunu, buna rağmen alamadığını dile getiren Kappen, "Türkiye'nin kendi hava savunma sistemine sahip olma hakkı var" dedi.

    Kappen, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından S-400'lerin NATO sistemleri için risk teşkil etmediğini güvence altına almak için önerilen "ortak teknik çalışma grubu"nun da iyi bir adım olacağını ifade etti.

    NATO'nun S-400 konusundaki endişelerini de vurgulayan Kappen, S-400 sistemleri üzerinden Rusya'nın NATO sistemlerine erişme ihtimalinin bütün müttefik ülkeleri tehlikeye atabileceğinin altını çizdi.

    Kappen, Hollanda ve Türkiye arasında daha önce yaşanan sorunlara da değinerek, iki ülke tarafından geçen hafta Amsterdam'da gerçekleştirilen Wittenburg Konferansı'nı ilişkilerin normale dönmesinde önemli bir adım olarak gördüğünü belirtti.

    'İLİŞKİLERİMİZİ DÜZELTİYORUZ'

    Kappen, şunları kaydetti:

    "Amsterdam’daki konferansa katılamadım ama orada olanlardan her iki ülke temsilcilerinin de çok mutlu olduğunu duydum. İki ülke yeniden bir araya geldik, ilişkilerimizi düzeltiyoruz. Biz NATO ailesindeyiz, bazı farklılıklarımız var ama birlikte aynı ortak değerleri ve ortak tehditleri paylaşıyoruz. Bu dünyada hiçbir ülke geleceğin zorluklarını tek başına karşılayamaz. Bunu ancak aynı fikirdeki ülkeler ile yapabiliriz ve biz ortak akla sahibiz."

    'TÜRKİYE BÖLGEDE KİLİT ROLE SAHİP'

    Jens Stoltenberg
    © REUTERS / Ümit Bektaş
    NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye açıklaması
    NATO PA Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu Başkanı Philippe Folliot da Türkiye'nin NATO içinde yalnızca çok önemli roller üstlenen bir müttefik değil aynı zamanda bölgesindeki istikrarın korunmasında kilit role sahip bir ülke olduğunu söyledi.

    NATO üyeleri arasında zaman zaman bazı görüş ayrılıkları olabileceğini aktaran Folliot, bu durumun normal görülmesi gerektiğini ve bazı uluslararası politikalarda farklı bakış açılarına sahip olmanın olağan bir durum olduğunu ifade etti.

    Folliot, Türkiye'nin S-400 talebiyle ilgili de değerlendirmede bulunarak, Türkiye'nin yalnızca S-400 değil istediği silahı almakta özgür olduğunu vurguladı. Folliot, NATO üyesi her ülkenin kendi çıkarına ve ihtiyacına göre hareket etmekte özgür olduğunu söyledi.

    "Her zaman üye devletler arasında özgürlük ile ittifak ruhu arasında bir denge bulmamız gerektiğine inanıyorum." diyen Folliot, Türkiye'nin de Rusya gibi NATO üyelerine ve ittifaka yakın ülkelere karşı saldırgan politikalar yürütebilen bir ülke ile ilişkilerinde dengeyi koruması gerektiğini belirtti.

    Folliot, bu dengenin ABD dahil tüm NATO üyeleri tarafından gözetilmesinin önemine işaret etti.

    Etiketler:
    açıklama, Türkiye, NATO Parlamenterler Asamblesi
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Osmaniyeli genç, 1978 model otomobili limuzine çevirip gelin arabası yaptı
    Karikatür
    'Trump, ekonomik yaptırım için kesin konuştu, Türkiye IMF'ye gitmek zorunda kalabilir'
    İnfografik
    İsrail'de parlamento seçimleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet