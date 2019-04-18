'Notre Dame'daki yangın kısa devre nedeniyle çıkmış olabilir'

Fransa'nın insanlığa kültür mirası niteliğindeki Notre Dame Katedrali'nin kulesini ve damını kül ederken gövdesine de büyük zarar veren yangınla ilgili açıklama geldi. Devam eden soruşturma hakkında bilgi veren bir yetkili, yangının elektrik sistemindeki kısa devre nedeniyle çıkmış olabiliceğini söyledi.

© AFP 2019 / BERTRAND GUAY Savcılık: Notre Dame Katedrali'ndeki yangında kundaklamaya dair delil yok

Fransa'nın başkenti Paris’in simgelerinden 850 yıllık mimari başyapıt Notre Dame Katedrali’nde çıkan yangının yarattığı üzüntü sürerken, konuyla ilgili soruşturma 50 kişilik bir ekiple devam ediyor.

Bir adli polis memurunun RT'ye yaptığı açıklamaya göre, araştırmacılar yangının elektrik sisteminden kaynaklanan kısa devre sonucu çıkmış olabileceğini düşünüyor.

Devam eden soruşturma hakkında isimsiz bir şekilde konuşan yetkili, içeride bulunan molozların güvenlik riski oluşturduğunu ve bu yüzden araştırmacıların katedralde tam teşeküllü bir inceleme yapmasına henüz izin verilmediğini söyledi.

Electrical short-circuit most likely caused #NotreDame fire - French official citing investigators https://t.co/CLS8BCfZ0I pic.twitter.com/taKd2yYPrJ — RT (@RT_com) 18 Nisan 2019

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Daha önce Fransız medyası da tarihi yapıdaki yangının sebebiyle ilgili olarak kısa devre iddiasını ortaya atmıştı. Le Parisien gazetesi dün güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, renovasyon çalışmalarında kullanılan taşıyıcı mekanizmalarda oluşan bir kısa devre ihtimalinin öne çıktığını duyurmuştu.

Paris Başsavcısı Remy Heitz, geçen hafta, yangının kasıtlı çıkarıldığına dair bir işarete ulaşmadıklarını, geriye en muhtemel neden olarak kazanın kaldığını söylemişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yangında ciddi hasar gören katedrali daha güzel şekilde yeniden inşa edeceklerini ve bunun 5 yılda tamamlanmasını istediğini belirtmişti.

Başbakan Edouard Philippe ise, Notre Dame'ın yıkılan kulesinin onarılması kapsamında uluslararası mimari yarışması gerçekleştirileceğini duyurmuştu.

Katedralin onarım çalışmaları için toplanan bağış miktarının 700 milyon euroyu geçtiği belirtiliyor.

12. yüzyılda inşa edilen Notre Dame Katedrali, Pazartesi akşam alevler içinde kalmış, tarihi yapı yangından ağır bir şekilde hasarlı çıkmıştı.

Yangın nedeniyle çatısının 3'te 2'si yanan Notre Dame'ın iki ana kulesi ise yangından kurtulmayı başarmıştı.