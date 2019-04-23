Rus doktorlar mayın patlamasında ayağını kaybeden Suriyeli çocuğa protez yaptı

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Petrenko, geçen yıl Suriye’de arkadaşlarıyla futbol oynarken mayına basan Suriyeli çocuğun Rus doktorları tarafından bir ayağının kurtarıldığını, kaybedilen ayak yerineyse protez yaptıklarını belirtti.

Petrenko, “Rus sağlık uzmanlarının çabaları sayesinde geçen yıl Suriye’de mayına basarak ayağını kaybeden 12 yaşındaki Ahmed El İssa Mahmud, yardıma gerek kalmadan ilk adımlarını attı. Trajedi anında çocuk arkadaşlarıyla futbol oynuyormuş” diye konuştu.

Açıklamaya göre Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin’in talimatıyla birinci yardımcısı İgor Komissarov’un Çocuk Cerrahi ve Travmatoloji Bilim ve Araştırma Enstitüsü Direktörü Valeriy Mitiş ile birlikte Suriye’ye gerçekleştirdikleri ziyaret sonrasında Suriyeli çocuğun Rusya’nın en modern kliniklerinden birinde tedaviye alındı.

Çocuğun hastaneye yatırıldığı zaman ağır durumda olduğunu ve ikinci ayağını kaybetme riski bulunduğunu anlatan Petrenko, Ahmed’in sevk edildiği Moskova’daki Doktor Roşal kliniğinde görevli doktorların zor bir cerrahi tedavi uyguladığını ifade etti.

Petrenko, “Doktorların profesyonel deneyimi sayesinde Ahmed’in kalan tek ayağını kurtarmak mümkün oldu. Ortopedi mühendisleri ise özel protez imal etti, onun sayesinde çocuk artık yardım almadan yürüyebilecek ve doktorlar, bundan sonraki rehabilitasyon süreci ile ilgili iyimser tahminlerde bulunuyor” ifadelerini kullandı.