ABD, İran'a tanıdığı nükleer yaptırım muafiyetlerini uzattı

ABD, İran'la sivil nükleer çalışmalar kapsamında işbirliği yapan ülkelere tanıdığı yaptırım muafiyetini 90 günlüğüne uzattığını açıkladı. Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere; İran'la sivil nükleer çalışmalar kapsamında 2015'ten bu yana süren projelerini devam ettirebilecek.

© Fotoğraf : DHA İran'dan ABD yaptırımlarını etkisizleştirme planı

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2015 yılında yapılan İran'la nükleer anlaşma kapsamında, İran'la sivil nükleer çalışmalar yapmasına izin verilen dört ülkeye tanınan yaptırım muafiyetinin 90 günlüğüne uzatıldığı kaydedildi.

BASKIYI DAHA DA ARTIRACAK

Daha önceki dönemlerde 180 gün olan muafiyet süresinin bundan böyle 90 güne indirildiği ve bunun İran üzerindeki baskıyı daha da artıracağı belirtildi.

Bu kapsamda Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere, İran'la sivil nükleer çalışmalar kapsamında 2015'ten bu yana süren projelerini devam ettirebilecek.

YENİ YAPTIRIM BAŞLIKLARI

Ancak ABD yönetimi aynı açıklamasında, 4 Mayıs'tan itibaren İran’ın Buşehr Nükleer Santrali’nin mevcut reaktör ünitesi dışında genişletilmesine yönelik yardım ve destek faaliyetlerinin yaptırıma maruz kalabileceğini belirtti.

Ayrıca, doğal uranyum karşılığında zenginleştirilmiş uranyumun İran dışına çıkarılmasına yönelik faaliyetlerin de bundan sonra ABD yaptırımlarının kapsamına girebileceği kaydedildi.

AMAÇ PETROL ALIMINI SIFIRA DÜŞÜRMEK

© AFP 2019 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS ABD'den resmi açıklama geldi: 8 ülkeyi İran yaptırımlarından muaf tutmaya son veriyoruz

İran üzerindeki baskıyı her geçen gün artıran Donald Trump yönetimi, geçen hafta, daha önce İran petrol yaptırımlarından muaf tutulan ve aralarında Türkiye’nin de olduğu sekiz ülkeye yeni muafiyet hakkı verilmeyeceğini açıklamıştı.

Bu kararla, ABD'nin İran'dan petrol alımına yaptırım getiren kararından 2 Mayıs'a kadar 180 günlüğüne muaf tutulan Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore, Tayvan, Türkiye, İtalya ve Yunanistan'ın muafiyetleri sona ermişti.