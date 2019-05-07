Zelenskiy, Poroşenko'nun NATO ve AB üyeliği politikasını devam ettirecek

© AA / Ali Ballı Zelenskiy Bodrum tatilini tamamladı

NewsOne televizyonuna demeç veren Yuraş, Zelenskiy'in izleyeceği dış politikaya ilişkin ipuçları verdi."Seçim kampanyasının tamamında Avrupa-Atlantik yaklaşımımızı sürekli dile getirdik, bununla ilgili siyasi çizgiyi devam ettireceğiz" diyen Yuraş, Ukrayna'nın NATO ve AB'ye üyelik politikasını sürdüreceklerinin altını çizdi.Yuraş, şu anda Zelenskiy'in genel merkezinde göreve başladıktan sonraki ilk 100 günde izlenecek dış politikanın hazırlıklarının yapıldığını sözlerine ekledi.Ukrayna Merkez Seçim Kurulu, seçimin resmi sonuçlarını 30 Nisan'da açıklamıştı. Yasalara göre, yüzde 73.22 oranında oy alan Zelenskiy'in göreve resmi açıklamayı müteakip 30 gün içinde başlaması gerekiyor. Kesin tarih, parlamento tarafından belirleniyor.