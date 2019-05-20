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15:39 20 Mayıs 2019
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    Google kararı sonrası Huawei'den ilk açıklama: Güvenlik güncellemeleri ve satış sonrası hizmet sürecek

    © REUTERS / ALY SONG
    Dünya
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    Google'ın bazı kısıtlama kararı sonrası açıklama yapan Çinli teknoloji devi Huawei, kullanıcılarına güvenlik güncellemeleri ve satış sonrası hizmet sağlamayı sürdüreceğini duyurdu.

    Huawei
    © REUTERS / Aly Song
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    Huawei'den yapılan açıklamada şirketin, tüm dünyada bugüne kadar satılan ve halihazırda stokta bulunan tüm Huawei ve Honor akıllı telefon ve tablet ürünleri için kullanıcılarına güvenlik güncellemeleri ve satış sonrası hizmetler sunmaya devam edeceği belirtildi.

    Açıklamada ayrıca Huawei'nin Android'in dünyadaki gelişimine önemli katkılarda bulunduğu belirtildi.

    Şirketin, Android’in en önemli küresel iş ortaklarından biri olarak hem kullanıcılara hem de sektöre fayda sağlayan bir ekosistem geliştirmek için açık kaynaklı platformlarla yakın bir şekilde çalıştığı kaydedildi.

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    Huawei’nin açıklamasında, Google ve Android'in konuya ilişkin değerlendirmelerine de yer verildi.

    © REUTERS / DADO RUVIC
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    Google'den yapılan açıklamada, " Hizmetlerimizin kullanıcıları için Google Play ve Google Play Protect'teki güvenlik korumaları mevcut Huawei cihazlarında çalışmaya devam edecek" deniliyor. 

    Android'den yapılan açıklamada da şu ifadelere yer veriliyor: "ABD hükümetinin son eylemlerine uymak üzere attığımız adımlarla ilgili olarak Huawei kullanıcılarından gelen sorulara istinaden, ABD hükümetinin tüm gereksinimlerine uymakla birlikte, tüketicilerin halihazırda kullanmakta olduğu mevcut cihazlarda Google Play ve Google Play Protect’in güvenliği gibi hizmetlerin çalışmaya devam edeceğini garanti ederiz." 

    YAZILIM GÜNCELLENMEYECEK

    ABD Başkanı Donald Trump'ın Huawei'yi kara listeye almasının ardından Google, Huawei’nin yeni telefonlarında Android yazılımının güncellenmeyeceğini duyurmuştu.

    Donanım, yazılım ve teknik hizmetler alanında işbirliği askıya alınırken, sadece açık kaynak ürünler alanında hizmetin süreceği belirtilmişti. 

    Google'nin bu kararından sonra Intel ve Qualcomm gibi diğer ABD'li teknoloji şirketleri de Huawei'ye karşı yaptırım uygulayacağını duyurmuştu.

    Etiketler:
    güncelleme, Güvenlik, Android, Google, Huawei, Çin, ABD
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