Rusya: İran karşıtı Arap NATO'su tehlikeli bir yol

Moskova'nın Ortadoğu'da yeni cepheler oluşturmanın tehlikeli olduğuna inandığını belirten Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, İran'a karşı kurulması muhtemel Arap NATO'sunun tehlikeli bir yol olduğunu vurguladı.

© REUTERS / ADNAN ABIDI ABD ve Katar katılımıyla Riyad'da Arap NATO'su toplantısı

Basın mensuplarının olası Arap NATO'sunu kurma planlarına ilişkin sorularını yanıtlayan Verşinin, "Çeşitli koalisyonlar, özel amaçlı koalisyonlar veya ittifaklar kurulmasına gelecek olursak, bizce günümüz koşullarında özellikle de Ortadoğu'da yeni cephe hatları oluşturulmaması önem taşıyor" dedi.

Verşinin, bu hatların mezhepler arası ihtilafı körüklemek için kullanılmasının tehlikeli bir yol açacağını kaydederek, bölgede tüm tarafları birleştirecek unsurlar aranması gerektiğini vurguladı.

SUUDİ ARABİSTAN AJANSI DUYURDU

Nisanda Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA, Katar ve ABD’nin katılımıyla Arap NATO'su olarak bilinen Ortadoğu Stratejik Paktı'nı başlatmak için Riyad'da bir toplantı düzenlendiği duyurmuştu.

Toplantının 'bölgede ve dünyada istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesini hedefleyen bir paktın kurulması yönünde atılan bir adım' olduğu değerlendirilmesi yapılmıştı.