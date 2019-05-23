Kayıt
00:36 24 Mayıs 2019
Canlı Yayın
    Arama
    BM Genel Sekreteri Antonio Guterres

    BM Genel Sekreterinden 'uluslararası insani hukuk' uyarısı: Savaşların kurbanları siviller olmaya devam ediyor

    © REUTERS / Leonhard Foeger
    Dünya
    URL'yi kısaltın
    0 01

    Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, savaş ve çatışmaların kurbanlarının büyük çoğunluğunun siviller olmaya devam ettiğini belirterek, uluslararası insani hukukun erozyona uğradığını söyledi.

    Guterres, BM Güvenlik Konseyi'nde silahlı çatışmalarda sivillerin korunmasının görüşüldüğü oturumda yaptığı konuşmada, sivillerin korunmasına yönelik uygulamaların güçlendirildiğine ancak buna rağmen önlemlerin uygulamaya konulmadığına dikkati çekti. 

    Rakka
    © AFP 2019 / Delil Souleiman
    Af Örgütü: Rakka'da koalisyon güçleri 1600 sivili öldürdü

    Çatışmalarda kurbanların büyük çoğunluğunu sivillerin oluşturduğuna işaret eden Guterres, sivillerin, en büyük bedeli ödemeye devam ettiği savaş ve çatışmalarda uluslararası insani hukukun erozyona uğradığı uyarısında bulundu. Guterres, ''Sadece 2018'de Afganistan, Irak, Mali, Güney Sudan, Somali ve Yemen 'de 22 bin 800 sivil öldü ve yaralandı.'' dedi. 

    Guterres, insani yardım çalışanlarının de çatışmalarda hedef alındını kaydederek, çatışma bölgelerinde 369 insani yardım çalışanın kaçırıldığını, öldüğünü ya da yaralandığını ifade etti. Aç bırakma ve cinsel şiddetin de savaş aracı olarak kullandığına dikkati çeken Guterres, çatışmalarda sivillerin korunması ve uluslararası insani hukuka saygı gösterilmesi çağrısını yineledi.

    'İNSANİ YARDIM OPERASYONLARININ YÜZDE 80'İ TÜRKİYE SINIRI ÜZERİNDEN YAPILIYOR'

    Afganistan'ın başkenti Kabil'de bakanlık binasına saldırı
    © REUTERS / Mohammad Ismail
    ABD ile Afgan güçleri, Taliban'dan daha çok sivil öldürdü

    Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu da oturumda bir konuşma yaptı.

    Sinirlioğlu, milyonlarca sivilin çatışmaların kurbanı olmaya devam ettiğine, sivillerin zorla yerinden edildiğine ve işkenceye maruz kaldığına dikkati çekerek, okullara ve hastanelere yönelik saldırıların ise durumu daha da kötüleştirdiğini söyledi.

    Suriye'de rejimin son haftalarda İdlib'deki uluslararası insani hukuk ihlallerine de değinen Sinirlioğlu, bu durumun bölge ve ötesinde de insani ve güvenlik konuları açısından büyük sonuçları olacağı uyarısında bulundu.

    Sinirlioğlu, "Türkiye, BM'nin Suriye'nin kuzeyine yaptığı sınır ötesi insani yardım operasyonlarında ana koridor olmaya devam ediyor ve tüm sınır ötesi insani yardım operasyonlarının yüzde 80'i Türkiye sınırı üzerinden yapılıyor." dedi.

    İlgili konular:

    Afganistan'da hava saldırısında ölen sivillerden 10'u çocuk
    Angelina Jolie'den hükümetlere sivillerin korunması çağrısı
    Rusya: Militanların Halep’te bir köye ateş açması sonucu 8 sivil öldü
    Etiketler:
    Sivil kayıplar, Antonio Guterres, Uluslararası hukuk, Birleşmiş Milletler (BM)
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    1938 yılına ait bu meyve konservesinin reklamında 'Yazın gibi taze' diye yazılıyor.
    20’li-30’lu yılların dikkat çekici Sovyet reklamları
    karikatür
    Huawei: Kendi işletim sistemimizi hazırlıyoruz
    İnfografik
    2018'de dünya askeri harcamaları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet