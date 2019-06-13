Ahmet Hakan'dan İmamoğlu'na uyarı: Bundan sonra size duyum getirenlere dikkat edin, Yıldırım'ın ajanı olabilirler

Hürriyet gazetesi Ahmet Hakan, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun bir duyum aldığında hemen kamuoyu ile paylaştığını belirterek, "Bundan sonra size duyum getirenlere dikkat edin, Binali Yıldırım'ın ajanı olabilirler" uyarısında bulundu.

CHP'li İmamoğlu'nun tuhaf bir huyu olduğunu söyleyen Hürriyet yazarı Hakan, "Bir duyum almayagörsün! Hemen 'güm' diye kamuoyu önünde açıklıyor" dedi ve birkaç örnek vererek, 'ajan' uyarısı yaptı.

AK Partili Binali Yıldırım'ın Fener Rum Patriği için önce 'ekümenik' diye bir tweet attığını, ardından sildiğini hatırlatan Hakan, "Şunu Ekrem İmamoğlu yapsaydı... Ne Rumluğu, ne ortodoksluğu kalırdı" ifadesini kullandı.

Ahmet Hakan'ın bugünkü köşe yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Ekrem İmamoğlu’nun tuhaf bir huyu var. Bir duyum almayagörsün! Hemen 'güm diye kamuoyu önünde açıklıyor.

İşte birkaç örnek:

Duyum aldım... Beni çeken kameramanları işten atmışlar.

Duyum aldım... Bana çay veren çaycıyı sürmüşler.

Duyum aldım... Binali Yıldırım soruları istemiş.

Sonuç? Tek kelimeyle fiyasko!

Duyum aldım dediği bu olayların hiçbirinin aslı astarı çıkmadı, çıkmıyor.

Ekrem Bey’i uyarıyorum:

Bundan sonra size duyum getirenlere dikkat edin...

Binali Yıldırım’ın ajanı olabilirler."