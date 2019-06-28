Zelenskiy: Dışişleri Bakanı Klimkin, Rusya’nın notasına verilen yanıtı benimle görüşmedi

Kiev’de basın toplantısında konuşan Zelenskiy “Uluslararası adımlarımızı internetten öğreniyorum” dedi.

Rusya’nın Ukraynalı denizcilerin serbest bırakılmasına ilişkin notasına verilen yanıtı görmediğini belirten Zelenskiy, Klimkin’in bu tür konuları ülkenin devlet başkanı ile görüşme gereği görmediğini ifade etti.

“Neden benimle görüşülmeden, bakanın Ukrayna adına açıklama yaptığını anlamıyorum, bu devlet başkanının görevi” diyen Zelenskiy, Dışişleri Bakanlığı’ndan halka açık biçimde eylemleri hakkında açıklama yapmasını isteyerek, bu şekilde denizcilerin serbest bırakılması konusunu tehdit altına aldıklarını kaydetti.

Zelenskiy, ülkenin dış politikasından ve vatandaşlarının korunmasından kendisinin sorumlu olduğunu belirtti.

KLİMLİN: YETKİM VAR

Klimkin ise Zelenskiy ile görüşmeden bakanlığın notaya cevap verme yetkisinin bulunduğunu, verilen yanıtta siyasi bir unsurun değil sadece Ukrayna’nın hukuki pozisyonu yer aldığı için danışma gereği olmadığını söyledi.

Rusya bu hafta Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi’ne ve Ukrayna’nın Moskova Büyükelçiliği’ne, Kerç Boğazı’nda tutuklanan Ukraynalı denizcilerin Rusya kanunları çerçevesinde serbest bırakılmasının Kiev’in yararlanabileceği imkânların yer aldığı bir diplomatik nota göndermişti. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ise bu teklifleri kabul edilemez olarak nitelendirmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna’nın Rusya ile denizcilerin serbest bırakılması konusunda görüşmeyi reddettiğini belirtmişti.

Zaharova Facebook’tan “Kiev’in denizcilere değil, onlar üzerinden çıkarılan gürültüye ihtiyacı var” ifadesini kullanmıştı.

Öte yandan Zelenskiy, Yüksek Rada’ya 30 Mayıs’ta Klimkin’in görevden alınması teklifini sunmuştu. Ancak parlamentodan Klimkin’in görevden alınması için yeterli sayıda oy çıkmamıştı.