IMF Direktörü Lagarde görevini askıya aldı

Lagarde, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “ECB Başkanlığına aday gösterilmekten onur duyuyorum. Bu gelişme ışığında ve IMF Yönetim Kurulu Etik Komitesi'ne danışarak, adaylık döneminde IMF direktörü olarak sorumluluklarımı geçici olarak askıya almaya karar verdim” duyurusunu yaptı.

I am honored to have been nominated for the @ECB Presidency. In light of this, and in consultation with the Ethics Committee of the IMF Executive Board, I have decided to temporarily relinquish my responsibilities as IMF Managing Director during the nomination period. — Christine Lagarde (@Lagarde) 2 Temmuz 2019

Lagarde’ın açıklaması Ekim ayında ECB Başkanı Mario Draghi’nin yerine geçmek için Avrupa Konseyi tarafından aday gösterilmesi ertesinde geldi.